В Москве проявили повышенный интерес к продукции из Приамурья (фото)

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

В правительстве Амурской области состоялась пресс-конференция, где подвели итоги участия региона в крупнейшей международной выставке продуктов питания «ПродЭкспо-2019». Она проходила в Москве с 11 по 15 февраля.

Приамурье представляли пять компаний. На выставке презентовали известный амурский мед и крем-мед, «шелковый» тофу, ремесленный сыр, экосладости и соевое масло.

Как отметили участники, интерес к товарам, произведенным в Амурской области, был огромным. Например, медовики получили 80 заявок на поставку продукции. 20 из них поступили из других государств, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Китай мы уже даже не считаем, для нас это традиционное направление. Интерес был у компаний из Японии, Кореи, Белоруссии, Афганистана, Саудовской Аравии, Чехии. Буквально вчера получили еще одну заявку из ЮАР. Сейчас все это нужно обработать, посчитать логистику, всех интересует конечная цена с доставкой до места», – рассказала руководитель компании по производству меда Татьяна Капустина.

Японцы и китайцы после дегустации высоко оценили качество произведенного в Приамурье тофу. Продукт делают в двух видах: так называемый шелковый, в состав которого входят яйцо и тофу «по-японски». Наладить экспорт амурского тофу пока планируют по России и в Казахстан. Это связано с ограниченным сроком хранения и отсутствия оборудования для изготовления спецупаковки.

Сыроделы пообщались с коллегами из Италии. Владельцы итальянской сыроварни также похвалили вкусовые качества амурского сыра и отметили, что спрос на подобную продукцию растет с каждым годом. Популярным и востребованным на международном рынке остается экопитание. Местные производители полезных сладостей, например, уже адаптировали продукт под китайский рынок. Для этого пришлось полностью переделать упаковку.

Свою награду на «ПродЭкспо-2019» получила продукция из амурской сои. Масло «Жемчужина Амура» стало серебряным призером конкурса «Лучший продукт», а также получило медаль за высокие потребительские качества и вкусовые свойства.

«Нашим маслом интересовались не только иностранцы, но и крупные сети Центральной России, Урала. Мы наметили пути развития с хабаровскими дистрибьюторами, это очень важное направление. Сейчас ведутся переговоры с Вьетнамом. Буквально завтра мы улетаем, чтобы на месте обсудить детали будущего экспортного контракта на поставку соевого масла», – рассказал руководитель отдела маркетинга компании-производителя Максим Малышев.

Как отмечает пресс-служба амурского минэкономразвития, для местных производителей «ПродЭкспо» давно стало традиционным мероприятием. Однако в этом году Амурская область впервые за всю историю участия в выставке оформила коллективный стенд. Удалось это благодаря Центру поддержки экспорта. Организация оплатила экспоместо, дизайн выставочного зала, обеспечила доставку в столицу образцов.

«Сейчас мы организуем единое сообщество экспортеров, куда войдут все компании, поставляющие продукцию за рубеж. Они смогут делиться друг с другом опытом, помогать в каких-то организационных моментах. Внешний рынок достаточно сложный, надо уметь грамотно заявить о себе. Мы со своей стороны поможем. Центр продолжает прием заявок на участие в международных выставочных мероприятиях на этот год. Если есть желание попробовать, можно смело обращаться к нам», – сказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

Полный список выставок и бизнес-миссий, а также формы заявок размещены на сайте экспортного центра: amurexport.ru.