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сегодня, 16:07 0

Полиция продолжает разыскивать амурчанина, загадочно пропавшего почти семь лет назад

Полиция продолжает разыскивать амурчанина, загадочно пропавшего почти семь лет назад

В Амурской области седьмой год ищут молодого человека. Максим Мищенко, которому тогда было 22 года, под утро 22 октября вышел на улицу, и больше его никто не видел.

«Это произошло в районе Астрахановских лугов Благовещенского района. Там стоял строительный вагончик, в котором жили рабочие – они собирали картофель на поле. Приблизительно с трех до четырех часов ночи 22 октября 2012 года Максим вышел из вагончика и пропал. Все это время он числится в розыске. Был взят генетический материал его матери, чтобы сравнить с материалами неопознанных трупов, обнаруженных за это время. Но ни одна проба не совпала», – рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в полиции Константиновского района.

Особые приметы пропавшего: на левой руке в области бицепса и кисти имеются следы от собачьих укусов. Кроме того, Максим страдает эпилепсией. «Для этого заболевания характерны провалы в памяти», – пояснили в полиции. При этом в каких-либо криминальных делах, конфликтах молодой человек не замечался.

Всех, кто знает о местонахождении или обстоятельствах пропажи Максима Сергеевича Мищенко 1990 года рождения, просят позвонить в отделение полиции по Константиновскому району, где проводится расследование: (416-39) 91-1-02, 91-3-12.

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