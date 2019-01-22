В Благовещенске готовятся праздновать Масленицу

В Городском доме культуры Благовещенска готовятся к встрече Масленицы. Большое праздничное гулянье – проводы зимы и встреча весны – традиционно состоится на площади имени Ленина. «Широкую Масленицу» отпразднуют 10 марта.

В честь Года театра на площади развернется большое представление. Коллективы Городского дома культуры готовят программу, которая пройдет на сцене, а на площади будет работать несколько театральных площадок. Это театр-раек, балаганный театр, детский театр-чемодан с маленькими куклами. Будут и традиционный масленичный столб, и казачья площадка. Также пройдет конкурс на лучший масленичный поезд. Участникам нужно собрать команду персонажей русского фольклора, придумать ее название, изготовить и нарядить масленичную куклу.

Принять участие в конкурсе уже решили 12 коллективов. Но организаторы надеются, что их будет больше. «В этом году мы будем делать шествие масленичных поездов – по площади, по улице Ленина, где они сделают круг почета. Потом каждая команда поднимется на сцену, сделает небольшую презентацию. После этого мы хотим всех вовлечь в большой хоровод из масленичных поездов, потом станцевать с ними флешмоб и потом все поднимутся на сцену за своими наградами», – говорит режиссер Городского дома культуры Елена Гиямова.

Празднование Масленицы начнется в понедельник, 4 марта, и продлится до воскресенья, 10 марта.