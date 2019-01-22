Из-за порыва в Белогорске без воды остались шесть домов

Фото: Амур.инфо

21 февраля в Белогорске случился порыв водопровода в районе дома № 40 по улице Транспортной. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе городской администрации, сообщение о происшествии поступило от горожан: вода забила из-под земли.

Сразу обнаружить аварийный участок не удалось. В местном «Водоканале» агентству поведали, что ночью от водоснабжения дома в Белогорске не отключались, а утром 22 февраля без воды остались 6 домов – на время проведения ремонта. Это четыре 5-этажки и две 2-этажки.

На месте порыва работали 5 человек и 1 единица техника. На устранение аварии ушло около 4 часов. О том, что воды в это время не будет, людей предупредили заранее, отметили в «Водоканале». В настоящее время порыв устранен.