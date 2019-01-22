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сегодня, 14:36 0

Пользователи WhatsApp нашли способ обойти защиту данных

Пользователи WhatsApp нашли способ обойти защиту данных
Фото: Амур.инфо

Обладатели iPhone нашли способ обойти новую систему безопасности в WhatsApp. Для проникновения в переписки нужно выставить заранее специальные настройки.

Новая система защиты данных в мессенджере требует от юзеров для входа в приложение отпечаток пальца или изображение лица. Пользователи iPhone смогли преодолеть эту меру с помощью функции «поделиться» устройства Apple, которая и позволяет открыть WhatsApp.

Для обхода системы безопасности необходимо заранее выставить в настройках устройства не «моментальную» скорость блокировки экрана, сообщает «Лента.ру».

Уязвимость подтвердили представители WhatsApp. «Мы знаем об этой проблеме, и она будет исправлена в ближайшее время. В то же время мы рекомендуем, чтобы люди установили опцию блокировки экрана "немедленно"», – заявил сотрудник компании.

В январе стало известно о способе, который позволил прочитать удаленные сообщения в WhatsApp. Как оказалось, узнать содержание исчезнувшего из переписки письма возможно, если удалить мессенджер с устройства и затем установить его снова.

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#технологии

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