От плюса до минуса: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля

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23 февраля на севере Амурской области ожидается увеличение облачности. Ночью в отдельных районах, днем в большинстве из них пойдет слабый и умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, 2-7, днем – с переходом на северо-западный – с усилением до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 12...17, местами по востоку – минус 22-27. Днем будет около 5, местами – около 10 градусов мороза.

В центральных и южных районах ночью малооблачно, без осадков, днем ожидается увеличение облачности, местами по центральным районам пойдет слабый снег. Ветер южный, юго-восточный 2-7, днем – с усилением до 13 метров в секунду. Температура ночью – минус 10...15, по востоку – местами около 20. Днем – до 5 градусов тепла.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер подует с юга, его скорость составит ночью 2-7, днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 12, днем поднимется до плюс 5, сообщает Амурский гидрометцентр.