Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:32 0

От плюса до минуса: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля

От плюса до минуса: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля
Фото: Амур.инфо

23 февраля на севере Амурской области ожидается увеличение облачности. Ночью в отдельных районах, днем в большинстве из них пойдет слабый и умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, 2-7, днем – с переходом на северо-западный – с усилением до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 12...17, местами по востоку – минус 22-27. Днем будет около 5, местами – около 10 градусов мороза.

В центральных и южных районах ночью малооблачно, без осадков, днем ожидается увеличение облачности, местами по центральным районам пойдет слабый снег. Ветер южный, юго-восточный 2-7, днем – с усилением до 13 метров в секунду. Температура ночью – минус 10...15, по востоку – местами около 20. Днем – до 5 градусов тепла.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер подует с юга, его скорость составит ночью 2-7, днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 12, днем поднимется до плюс 5, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 193

#погода

распечатать


Происшествия

Амурская Венеция: фото читателей Амур.инфо
Происшествия 3

Микроавтобус попал в яму, скрытую многометровой лужей
Общество 2

Циклон продолжит хозяйничать в Приамурье: прогноз погоды на 12 июля
Происшествия

Режим ЧС введен в Серышевском районе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь