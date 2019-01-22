Более 80 амурчан нашли невыплаченные накопления на счетах умерших родственников

Пенсионные накопления формировались начиная с 2002 года – у мужчин 1953 года рождения и моложе, у женщин 1957 года рождения и моложе, а также у предпринимателей, которые официально работали в 2002–2006 годах и делали фиксированные платежи. Если они участвовали еще и в программе софинансирования пенсионных накоплений, то на счетах есть как дополнительные взносы, так и прибавка государства. Суммы могут быть разными: от нескольких десятков рублей до нескольких сотен тысяч рублей. Чем больше стаж и заработок были у умершего, тем больше накопления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», если человек умер, не дожив до пенсии по возрасту, правопреемники могут обратиться за выплатой накопительной части в отделение Пенсионного фонда по Амурской области. Это могут быть как родственники, так и люди, которых гражданин определил при жизни, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

За 17 лет действия программы накопительной части родственникам умерших амурчан было выплачено 262 миллиона рублей. Еще около 100 миллионов рублей остаются невостребованными, они хранятся на счетах 25 тысяч умерших. Разыскивать правопреемников фонд не может за неимением контактов, поэтому периодически проводятся тематические горячие линии. На них можно узнать, стоит ли писать заявление в ПФР или в какой негосударственный пенсионный фонд накопления были переведены при жизни.

С 20 февраля на горячую линию и в соцсети амурского отделения ПФР обратились почти 800 человек. Более 80 обращений получились результативными. В одном случае нашлись накопления в размере 125 тысяч рублей. Претендовать на выплаты могут в первую очередь дети, супруг и родители, во вторую – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. К заявлению прилагаются подлинники или заверенные копии: документов, удостоверяющих личность правопреемника, документов, подтверждающих родственные отношения с умершим (свидетельство о рождении, о браке), свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии), реквизиты банковского лицевого счета правопреемника, на который будут зачислены деньги.

Заявление нужно подать до истечения шести месяцев со дня смерти родственника. Если прошло больше, правопреемник должен восстановить срок обращения через суд по месту жительства, подав заявление и документы о родстве. «Это несложная процедура – объясняют в фонде. – С решением суда можно обращаться в ПФР за выплатой». Правопреемникам умерших амурчан, чья накопительная пенсия формировалась в негосударственных пенсионных фондах, обращаться за выплатой средств нужно в эти фонды.

Специалисты амурского отделения ПФР помогут разобраться в вопросе по телефонам (4162) 202-390 и 202-334.