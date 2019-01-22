Япония хочет импортировать мед из Амурской области

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

В правительстве Амурской области состоялась встреча с делегацией Исследовательского института Номура. Предметом разговора стало возможное сотрудничество по экспорту амурского меда и другой продукции медовой отрасли в Японию.

«Своего производства меда в Японии практически нет. Мы импортируем его из КНР, Новой Зеландии, Румынии, Венгрии, Канады и Мьянмы. Кстати, новозеландский мед "манука" среди японцев очень популярен и ценится. Что касается дальневосточного российского меда, о нем практически ничего не известно, позиционирование отсутствует. Цель нашего визита – прояснить возможности и перспективы сотрудничества по экспорту меда, прополиса и маточного молочка», – рассказал представитель Исследовательского института Номура Йошитака Кинумацу.

По информации министерства сельского хозяйства Амурской области, на территории региона насчитывается порядка 30 тысяч пчелосемей. Основная масса сосредоточена в личных подсобных хозяйствах. На долю сельскохозяйственных организаций и КФХ приходится лишь 24 пасеки. Что касается объемов производства, ежегодно медовикам удается собрать около 1 тысячи тонн пчелиного продукта. Половину, а это почти 500 тонн, фермеры готовы отдать на экспорт.

«Мед у нас собирают во всех районах области, за исключением северных. Лидер по производству, конечно, Архаринский район. Это не только экологически благоприятная территория, там очень богатое разнотравье и, главное, повсеместно растет липа. Именно липовому меду у нас отдают предпочтение потребители. Амурский мед экспортируется в КНР, Казахстан и Монголию. Прямого экспорта в Японию пока нет», – отметила начальник отдела развития продовольственных рынков амурского минсельхоза Елена Емельянова.

Как пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, для организации таких поставок в Приамурье ведется большая работа. В перспективе в регионе планируется открыть собственную испытательную лабораторию, которая займется сертификацией продукции и подтвердит ее качество. Пока ближайшая такая организация находится в Уссурийске.

Есть планы по организации производства меда в промышленных объемах. Для этого амурским пасечникам предлагают объединяться в более крупные хозяйства и создавать кооперативы. В таком случае медовики смогут рассчитывать на различные виды поддержки по линии минсельхоза.

Вопрос об увеличении объемов несырьевого экспорта поставлен на государственном уровне. В прошлом году в Амурской области создана организация поддержки экспортеров, которая занимается обеспечением экспортной деятельности и помогает предпринимателям вывести продукцию на внешние рынки.

«Прежде всего, мы расширяем географию экспорта. В прошлом году наши медовики побывали в Сеуле, и по результатам участия в крупной международной выставке уже заключены два контракта на поставку меда и крем-меда в Южную Корею. Только что делегация региона вернулась с продовольственной выставки "Продэкспо-2019", откуда привезли 22 заявки от иностранных компаний из Японии, Саудовской Аравии, Афганистана, Чехии и других стран. Планируется разработка зонтичного бренда для амурского меда», – рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

Представители японской делегации отметили, что мед в Японии очень ценится и используется в пище примерно, как и в России. Продукт употребляют в чистом виде, намазывают на хлеб, а также используют в качестве топпинга. Поэтому перспективы выхода на рынок Страны восходящего солнца у дальневосточников достаточно велики.

На встрече обсудили и другие важные стороны возможного сотрудничества – вопросы качества, логистики, обеспечения сырьевой базы, регулирования отрасли, дальнейших коммуникаций.

«Мы готовы организовать прием бизнес-миссии заинтересованных компаний из Японии. Предлагаем приехать в сезон, когда начнется заготовка меда и самим на месте посмотреть, как отлажен весь процесс. Также в конце июля в регионе пройдет крупное туристическое событие – Амурский международный туристический форум AMUR TRAVEL, в рамках которого планируется провести выставку продукции местных производителей, в том числе фестиваль амурского меда», – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.

Для представителей японской делегации организовали встречи с производителями амурского меда. С предпринимателями обсудили ключевые моменты и детали возможного сотрудничества.