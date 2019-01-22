Более 540 миллионов рублей направят на ремонт местных дорог Приамурья

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Средства на софинансирование расходов на ремонт автодорог местного значения и сооружений на них выделяются правительством Амурской области ежегодно из дорожного фонда муниципальным образованиям в качестве субсидии, в рамках программы региона «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы».

В 2019 году размер субсидии составил 543,3 миллиона рублей, сумма распределена между 41 муниципалитетом. Разделение средств осуществляется по методике, в которой учитывается протяженность дорог и численность населения. Кроме того, на ремонт улично-дорожной сети благовещенской городской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета поступят дополнительные целевые средства в размере 405 миллионов.

«В регионе введена система, по которой жители сами выбирают, какие улицы и участки дорог, по их мнению, нуждаются в первоочередном ремонте. Региональный минтранс взаимодействует с амурским отделением Общественного народного фронта – это дополнительная площадка для интерактивного общения с населением по вопросам состояния улично-дорожной сети в населенных пунктах области, а также для оперативного устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения. Отмеченные участки на карте направляются в муниципалитет для рассмотрения включения их в предстоящий ремонт», – рассказал губернатор области Василий Орлов.

С 2016 года планирование, выбор и согласование объектов ремонта улично-дорожной сети производится администрацией муниципального образования самостоятельно по согласованию с органами ГИБДД, директорами образовательных учреждений, главными врачами медицинских учреждений, представителями Советов по развитию малого и среднего предпринимательства, представителями общественности и местными жителями. Проходят публичные слушания с населением, которые принимают участие в выборе объектов ремонта, на официальных сайтах проводится голосование. Также приоритетность объектов устанавливается с точки зрения обеспечения безопасности для всех участников дорожного движения, сообщает пресс-служба областного правительства.

«К формированию плана ремонтной кампании 2019 года мы приступили еще в прошлом году, в конце текущего дорожного сезона. Учитывая климатические особенности нашего региона, дорожный сезон активных работ у нас всего 7 месяцев, в прошлом году планы, согласованные с общественностью, мы запросили от муниципалитетов по местным дорогам к 1 октября, что дало нам раннее планирование и прогнозирование затрат. На сегодняшний день план дорожного ремонта 2019 года уже сформирован, в ближайшее время начнутся процедуры торгов и заключения контрактов», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.