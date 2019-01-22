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22февраля
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сегодня, 12:46 1

В Бурейском районе сняли режим ЧС

В Бурейском районе сняли режим ЧС
Фото: amurtaimen.ru

22 февраля в 08:00 в Бурейском районе был снят режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава района Андрей Литвинов.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, меры повышенной готовности в Бурейском районе больше не нужны, поскольку обстановка на Бурейском водохранилище нормализовалась после ликвидации затора в Хабаровском крае. Ранее Амур.инфо сообщало, что территорию водохранилища покидают спасатели.

Режим ЧС в Бурейском районе вводился 18 января в связи с образованием затора на реке Бурея в Хабаровском крае, впоследствии схода оползня.

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#природа #происшествия

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