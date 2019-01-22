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Веганы закрывали оленя своими телами от охотника и собак

Веганы закрывали оленя своими телами от охотника и собак
Фото: pixabay.com

Охотник во Франции несколько раз выстрелил в веганов, которые были по совместительству защитниками животных. Молодые люди мешали охотнику убить оленя.

Инцидент произошёл в коммуне Кастельно-де-Монмираль (округ Альби). О происшествии рассказал французский комик, защитник животных Реми Гайяр. Оказалось, что веганы пытались закрыть убегающего оленя от своры охотничьих собак и охотника. Спасти животное они пытались своими телами.

Оказалось, что охотник начал стрельбу из-за того, что защищал своих питомцев. Он думал, что зоозащитники пытались напасть на них. Веганы пробовали объяснить мужчине, что не хотели трогать собак, однако мужчина проигнорировал их.

Что же касается оленя, то он умер от сердечного приступа, который был вызван переутомлением, сообщает Life.ru.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • тАЛКА

    тАЛКА
    20 минут назад

    что за убожество написано....Зачем сокращать так слова..веганы...ну и так жуткая статья,так хоть пишите чтоб "ухо не резало"

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