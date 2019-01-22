Жителей пугает состояние моста в Мазановском районе (фото)

Фото: instagram.com/svbnews

Сообщается, что и в общем состояние автодороги в Мазановском районе не лучшее: «разбитая», «убогая».

Паблик пишет, что в 2017 году была проведена реконструкция участка автомобильной дороги село Введеново – поселок Февральск в районе села Красноярово. И в газетах публиковалась информация о том, что в 2018 году произведут реконструкцию дороги длиной 18 километров от села Красноярово до села Каменка, чего сделано не было. В 2019 году должны сделать реконструкцию 18 километров дороги от Каменки до села Белоярово.

«Каждую неделю езжу через этот мост, и дорога там ужас, рожать едут в город – пока доедешь – холодец будет. Больных везти тоже: пока доедешь, быстрее помрешь. Дорога ужасная, мост тоже, в общем», – прокомментировал информацию паблика один из пользователей.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Там подтвердили проблему.

«Мост на 49 километре автомобильной дороги Введеновка – Февральск находится в неудовлетворительном состоянии. В декабре 2018 года был проведен внеплановый осмотр моста. Для безопасного движения автотранспорта по сооружению установлены запрещающие знаки ограничения по массе и скорости. При наступлении положительных температур планируется проведение работ по восстановлению деформационного шва», – сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что состояние моста находится на контроле у специалистов Амурупрадора и подрядной организации, содержащей этот мост.

«Для приведения мостовых сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии и расположенных на автомобильных дорогах регионального и местного значений, в нормативное состояние Амурупрадор планирует выполнить работы в рамках программы финансирования нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В 2021-2022 годах планируется разработать проект на реконструкцию данного объекта и в 2023 году реализовать», – сообщили в пресс-службе.