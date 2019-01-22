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22февраля
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сегодня, 12:04 4

Жителей пугает состояние моста в Мазановском районе (фото)

Жителей пугает состояние моста в Мазановском районе (фото)
Фото: instagram.com/svbnews

Инстаграм-паблик SVB NEWS опубликовал информацию о мосте в районе села Каменка Мазановского района. Состояние мостового перехода вызывает у амурчан вопросы. Паблик припоминает случаи обрушения мостов в Свободном и в районе села Осиновка Приморского края.

Сообщается, что и в общем состояние автодороги в Мазановском районе не лучшее: «разбитая», «убогая».

Паблик пишет, что в 2017 году была проведена реконструкция участка автомобильной дороги село Введеново – поселок Февральск в районе села Красноярово. И в газетах публиковалась информация о том, что в 2018 году произведут реконструкцию дороги длиной 18 километров от села Красноярово до села Каменка, чего сделано не было. В 2019 году должны сделать реконструкцию 18 километров дороги от Каменки до села Белоярово.

«Каждую неделю езжу через этот мост, и дорога там ужас, рожать едут в город – пока доедешь – холодец будет. Больных везти тоже: пока доедешь, быстрее помрешь. Дорога ужасная, мост тоже, в общем», – прокомментировал информацию паблика один из пользователей.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Там подтвердили проблему.

«Мост на 49 километре автомобильной дороги Введеновка – Февральск находится в неудовлетворительном состоянии. В декабре 2018 года был проведен внеплановый осмотр моста. Для безопасного движения автотранспорта по сооружению установлены запрещающие знаки ограничения по массе и скорости. При наступлении положительных температур планируется проведение работ по восстановлению деформационного шва», – сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что состояние моста находится на контроле у специалистов Амурупрадора и подрядной организации, содержащей этот мост.

«Для приведения мостовых сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии и расположенных на автомобильных дорогах регионального и местного значений, в нормативное состояние Амурупрадор планирует выполнить работы в рамках программы финансирования нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В 2021-2022 годах планируется разработать проект на реконструкцию данного объекта и в 2023 году реализовать», – сообщили в пресс-службе.

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#транспорт

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2 февраля 2017, 09:31
Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    ну не упал же, значит целый

  • Krug

    Krug
    2 часа назад

    а он до 2023 года дотянет?

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    завтра запенят мост и покрасят, будет как новый.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    А где в ответе про реконструкцию дороги информация(которая по информации 4-х летней давности, как впрочем и все в нашей стране сдана УЖЕ в декабре 2018 года) ???

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