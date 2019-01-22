Зейская ГЭС отмечает юбилей с начала строительства

Ровно 55 лет назад, 22 февраля 1964 года, было образовано управление строительства «Зеягэсстрой». В городе Зее Амурской области началось строительство первой гидроэлектростанции – Зейской ГЭС. Маленький старый амурский городок получил новую жизнь: в нем закипела энергия.

Ветераны-гидростроители принимают поздравления от коллег, руководителей предприятий города и жителей Зеи. Сегодня гидроэнергетики возложили цветы к памятнику Алексея Михайловича Шохина – директора строительства гидроэлектростанции.

Изыскательные работы по строительству Зейской ГЭС Ленгидропроект начал еще в 50-х годах прошлого столетия. После выбора места строительства створа плотины и гидроузла проектировщики подготовили сводный труд «Схема комплексного гидроэнергетического использования рек Зеи и Селемджи», и в 1959 году Госплан СССР включил Зейскую ГЭС в число новостроек семилетки.

Изначально был предложен вариант гидроузла с грунтовой плотиной из местных материалов, тоннельным строительным водосбросом, подземным зданием ГЭС и судоподъемником. Но в связи с отсутствием опыта возведения грунтовых плотин в суровых климатических условиях распоряжением Минэнерго от 2 декабря 1966 года начато проектирование Зейской ГЭС с бетонной плотиной.

Строительство началось в феврале 1964 года. К началу 1970 года большинство сооружений ГЭС построили и сдали в эксплуатацию. Досрочно, в октябре 1972 года, строители перекрыли реку Зею, в августе 1974-го возведение плотины до пусковой 280-й отметки завершилось. А в ноябре 1975-го под промышленную нагрузку поставили первый гидроагрегат. Единая энергосистема Дальнего Востока получила первый ток Зейской гидроэлектростанции. Последний, шестой гидроагрегат станции запустили в 1980-м году. Уже через пять лет ГЭС вышла на проектную мощность.

Для плотины Зейской ГЭС были разработаны новые конструктивные и технологические решения, не имеющие аналогов в мировой практике гидростроения, позволившие улучшить напряженное состояние и обеспечить надежность и безопасность эксплуатации плотины в особых суровых условиях. Впервые в мире в тело плотины уложен кавитационно-стойкий бетон на крупном заполнителе из гравия. Учитывая суровые климатические условия, построена массивно-контрфорсная, то есть полая внутри плотина.

Зейское водохранилище является третьим по объему в России после Братского и Красноярского. Благодаря емкому водохранилищу Зейская ГЭС успешно предотвращает наводнения в долинах рек Зеи и Амура. Одним из самых многоводных и продолжительных за всю историю гидрологических наблюдений стал паводок 2013 года. Тогда Зейская ГЭС аккумулировала более 62 % притока, прибывшего в Зейское водохранилище.

«Золотым фондом гидростанции на протяжении этих лет были и остаются достойные, по-настоящему влюбленные в гидроэнергетику и преданные своему делу люди, которые проектировали, строили, вводили в эксплуатацию мощное и уникальное гидротехническое сооружение, передавая трудовой опыт надежной и безаварийной эксплуатации молодым специалистам», – отмечают на Зейской ГЭС. В течение всего года в Зее будут проходить мероприятия, посвященные юбилею: спортивные состязания, тематические встречи с учениками школ города, благотворительные акции, фотовыставки основных вех строительства гидросооружения, экскурсии на станцию.