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сегодня, 11:56 6

Амурчане предложили разработать охотничьи туры для иностранцев

Амурчане предложили разработать охотничьи туры для иностранцев
Фото: pixabay.com

Привлечь инвестиции и разработать охотничьи туры для иностранцев, в первую очередь, жителей соседнего Китая; охотничьи билеты выдавать после испытательного срока; законодательно защитить инспекторов – такие идеи развития охотничьей отрасли предложили амурчане.

Предложения в управлении животного мира собирали до 20 февраля. Инициативы амурчан рассмотрели члены общественного совета при управлении. После систематизации и обработки инициативы направили в минприроды.

«Мы получили ряд действительно интересных и актуальных предложений. К сожалению, не все из них возможно реализовать без изменений в законодательстве. К примеру, охотничьи туры потенциально – очень перспективное направление, учитывая нашу близость к Китаю и интерес его жителей к такому виду отдыха. Однако такой вид деятельности предполагает предоставление туристам оружия во временное пользование, фактически аренду. Действующим законодательством это не предусмотрено», – рассказал начальник отдела управления по охране животного мира области Сергей Глущенко.

Помимо развития туризма, амурчане предложили дать более широкие полномочия охопользователям. В частности, разрешить им самостоятельно отслеживать нарушителей на своих угодьях. Также предлагается законодательно закрепить меры правовой и социальной защиты охотничьих инспекторов.

Увеличение товарного выхода охотничьей продукции возможно при росте численности животных с одной стороны – а для этого требуется дополнительное финансирование биотехнических мероприятий и привлечение инвестиций с другой стороны. В частности, интерес к продукции охоты может возникнуть у производителей в сфере медицины и косметологии.

Отдельные предложения касались повышения культуры амурских охотников. В частности, члены общественного совета предложили ввести испытательный срок для кандидатов в охотники. И только при отсутствии нарушений в течение года заменять временный охотбилет на постоянный. Кроме того, предлагается ввести сдачу охотминимума, а срок действия билета продлевать каждые пять лет и только при условии соблюдения охотником требований охотничьего законодательства.

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#природа

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    ооо...еще одну лазейку придумали ....шкуры..лапы..медведи..рыси..деньги..твари..

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    странное дело, но практически все предложения по развитию области направлены на уничтожение. Для разработки месторождения угля в Огодже гробят заказник, и тоже оправдываются сказками о развитии, нефтяную кляксу (нпз) на юге области тоже хотели поставить якобы для благоденствия амурчан. Развитие региона должно идти с оглядкой на очень далекое будущее, а пока в расчет берутся скоротечные выгоды, а после - хоть трава не расти. Что останется от региона? Золото дочерпали, земли ради сои и больших урожаев китайских овощей загубили, лес скосили так, что скоро только проплешины и будут о нем напоминать. Как только слышу слово развитие области, так сразу представляю. как кто-то опять набивает себе карман, чтобы потом было на что свалить с опустошенной территории. Охотничий туризм - это путь к большим взяткам и браконьерству.

  • Денисmalah

    Денисmalah
    2 часа назад

    Да уж...с такими "умными" идеями по развию ДВ пора бы зачистку в рядах ЗАТУПКОВ депутатов делать

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    ФИО

    странное дело, но практически все предложения по развитию области направлены на уничтожение. Для разработки месторождения угля в Огодже гробят заказник, и тоже оправдываются сказками о развитии, нефтяную кляксу (нпз) на юге области тоже хотели поставить якобы для благоденствия амурчан. Развитие региона должно идти с оглядкой на очень далекое будущее, а пока в расчет берутся скоротечные выгоды, а после - хоть трава не расти. Что останется от региона? Золото дочерпали, земли ради сои и больших урожаев китайских овощей загубили, лес скосили так, что скоро только проплешины и будут о нем напоминать. Как только слышу слово развитие области, так сразу представляю. как кто-то опять набивает себе карман, чтобы потом было на что свалить с опустошенной территории. Охотничий туризм - это путь к большим взяткам и браконьерству.



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  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Решили легализовать то,что уже давно происходит...

  • Виктория В.

    Виктория В.
    4 минуты назад

    Не всё еще на Дальнем Востоке, в частности, в Амурской области, распродали и вывезли. Мало того, что леса каждый год горят и такой горельник вывозят в Китай. Раньше по весне, а в последнее время - только зимы спокойно переживает земля Амурская. Так теперь давайте еще и охотников сюда запустим, тем более из Китая. Мало среди них браконьеров и тех, кто нарушает российские законы, вывозит с нашей территории животных и их части (например, лапы медведей). Что за бредовая идея!!! Что за алчность, перед которой невозможно устоять!!! До какой степени надо не любить свою землю и тех, кто на ней живет!!! Что наше поколение оставит потомкам? Выжженные леса, где не будет никаких животных. Одумайтесь!!!

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