Амурчане предложили разработать охотничьи туры для иностранцев

Привлечь инвестиции и разработать охотничьи туры для иностранцев, в первую очередь, жителей соседнего Китая; охотничьи билеты выдавать после испытательного срока; законодательно защитить инспекторов – такие идеи развития охотничьей отрасли предложили амурчане.

Предложения в управлении животного мира собирали до 20 февраля. Инициативы амурчан рассмотрели члены общественного совета при управлении. После систематизации и обработки инициативы направили в минприроды.

«Мы получили ряд действительно интересных и актуальных предложений. К сожалению, не все из них возможно реализовать без изменений в законодательстве. К примеру, охотничьи туры потенциально – очень перспективное направление, учитывая нашу близость к Китаю и интерес его жителей к такому виду отдыха. Однако такой вид деятельности предполагает предоставление туристам оружия во временное пользование, фактически аренду. Действующим законодательством это не предусмотрено», – рассказал начальник отдела управления по охране животного мира области Сергей Глущенко.

Помимо развития туризма, амурчане предложили дать более широкие полномочия охопользователям. В частности, разрешить им самостоятельно отслеживать нарушителей на своих угодьях. Также предлагается законодательно закрепить меры правовой и социальной защиты охотничьих инспекторов.

Увеличение товарного выхода охотничьей продукции возможно при росте численности животных с одной стороны – а для этого требуется дополнительное финансирование биотехнических мероприятий и привлечение инвестиций с другой стороны. В частности, интерес к продукции охоты может возникнуть у производителей в сфере медицины и косметологии.

Отдельные предложения касались повышения культуры амурских охотников. В частности, члены общественного совета предложили ввести испытательный срок для кандидатов в охотники. И только при отсутствии нарушений в течение года заменять временный охотбилет на постоянный. Кроме того, предлагается ввести сдачу охотминимума, а срок действия билета продлевать каждые пять лет и только при условии соблюдения охотником требований охотничьего законодательства.