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На месте пожара в амурской Константиновке найдено тело женщины

На месте пожара в амурской Константиновке найдено тело женщины
Фото: pixabay.com

На днях в селе Константиновка Константиновского района произошел трагический случай. В одном из домов случился пожар, на месте было обнаружено тело женщины.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, пожар был 20 февраля. Горел одноэтажный 4-квартирный дом на улице Партизанской. Погибшая женщина – 1939 года рождения.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству информацию подтвердили, но назвали другую дату пожара – 21 февраля. По факту случившегося проводится проверка. Предварительно, криминала в гибели женщины нет.

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#пожары #происшествия

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