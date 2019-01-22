На месте пожара в амурской Константиновке найдено тело женщины

На днях в селе Константиновка Константиновского района произошел трагический случай. В одном из домов случился пожар, на месте было обнаружено тело женщины.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, пожар был 20 февраля. Горел одноэтажный 4-квартирный дом на улице Партизанской. Погибшая женщина – 1939 года рождения.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству информацию подтвердили, но назвали другую дату пожара – 21 февраля. По факту случившегося проводится проверка. Предварительно, криминала в гибели женщины нет.