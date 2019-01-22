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22февраля
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сегодня, 11:22 0

Как в индийском кино: семья соединилась в роддоме Благовещенска

Как в индийском кино: семья соединилась в роддоме Благовещенска
Фото: www.amur.info

Двоюродные дядя и племянник впервые встретились в Благовещенском роддоме. Причем для обоих это был первый день жизни. Новорожденных поместили в одной палате, но даже мамы не знали, что родили близких родственников. Их предок – дедушка и прадедушка Владимир Галичанин – живет в поселке Соловьевск Тындинского района.

Сын Владимира Валериановича Антон Галичанин рассказал, что недавно стал отцом. В первом часу ночи 20 февраля у него родился сын Степан.

«Мою жену с сыном поместили в палату, где она познакомилась еще с одной молодой мамой, которая тоже родила сына, только немного раньше – вечером 19 февраля. Они много общались между собой. Жена и мне рассказала о соседке», – рассказал Антон.

Удивительное стечение обстоятельств выяснилось немного позднее. У Владимира Валериановича, кроме сына, имелась дочь и уже взрослый внук. Он с дедом мало общается, поэтому неожиданным от него оказалось сообщение: «Поздравляю, ты стал прадедом». Далее внук сообщал, что у него родился сын Даниил и написал время рождения, вес, рост.

«Когда мы сопоставили данные, то оказалось, что они полностью совпадают с тем, что рассказала соседка моей жены по палате, – описал ход развития событий Антон Галичанин. – Проверили, и оказалось, что в одной палате находятся новорожденные родственники: мой сын Степан Галичанин и его двоюродный племянник – Даниил Тетерин! Так они и познакомились».

Племянник родился на несколько часов раньше, и вес у него немного побольше: Даниил весит 3,7 килограмма, а Степан – 2,9.

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#дети #жизнь

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