Фигуристка Медведева рассказала о переменах в жизни

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в ее жизни скоро настанут большие перемены. После успешного проката в короткой программе в финале Кубка России спортсменка поделилась, что к изменениям она готовила себя около двух лет.

«Если честно, это небольшой секрет. Прошло не очень много времени. Это связано с моим телом. Поэтому через месяц-два я смогу рассказать, что это именно мой стиль жизни. Сейчас я пока промолчу», – сказала Медведева корреспонденту РИА Новости.

По итогам короткой программы Медведева лидирует.

Также фигуристка отметила поддержку болельщиков. Евгения считает, что поддержку, которую она получила в Великом Новгороде, можно сравнить с той, которая была на чемпионате России в Саранске. После выступления олимпийской чемпионки на лед стали бросать цветы и плюшевые игрушки.

«Было так же громко, как в Саранске. Потрясающе! Непонятно, откуда столько звука берется. Я не думала, на меня приехали или нет. Люди приехали смотреть фигурное катание. Я в этой программе оправдала ожидания тренеров и болельщиков – это главное», – поделилась она после проката.

21 февраля на Кубке России по фигурному катанию прошла короткая программа для женщин. По ее итогам Евгения Медведева заняла первое место (76,89 балла), на втором месте находится Станислава Константинова (75,47 балла), с третьим результатам программу закончила Анастасия Губанова (73,94 балла). На четвертом месте Елизавета Туктамышева, она упала во время исполнения.

Произвольную программу фигуристки представят в пятницу, 22 февраля. По итогам Кубка России может определиться третья участница от России, которая будет представлять страну на чемпионате мира в Японии вместе с Софьей Самодуровой и Алиной Загитовой, которые уже отобраны на соревнования.