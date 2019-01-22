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сегодня, 11:14 0

В Тынде на улице произошла потасовка (видео)

В Тынде на улице произошла потасовка (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое на месте конфликта в Тынде. Судя по кадрам, на улице в темное время суток произошла потасовка. Инстаграм-паблик tynda_28rus пишет, что имела место драка.

По информации паблика, это случилось в ночь с 19 на 20 февраля возле «Тында ТВ» (улица Красная Пресня). Указан и номер телефона того, кто ищет свидетелей происшествия.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил по указанному номеру. Мужчина, представившийся Михаилом, сообщил, что в ходе происшествия пострадала его машина, которая была припаркована. Амурчанин пояснил, что его не было на месте в тот момент и подробности ему неизвестны. Мужчина обратился в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству рассказали, что сообщение о конфликте в этом районе действительно поступало. Сейчас полицейские проводят проверку.

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#происшествия #Тында

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