Благовещенец Абрамович осужден за подпольное производство «финской» водки

Житель Благовещенска по фамилии Абрамович осужден за продажу самодельного алкоголя. Он купил через интернет партию пол-литровых бутылок, крышки и этикетки Finskaya silver vodka, организовал лабораторию и начал производство.

Мысль о незаконном производстве спиртного пришла Абрамовичу в 2016 году. В марте 2017 года он попросил у знакомого разрешить ему попользоваться нежилыми помещениями на улице Пушкина. Злоумышленник не стал рассказывать знакомому, чем он собирался там заниматься.

Затем Абрамович приобрел у неустановленного следствием лица спирт. Позже экспертиза показала, что это спиртосодержащая жидкость, объемная доля этилового спирта в которой составила 95,5 %. В помещении на улице Пушкина была устроена лаборатория с кустарным оборудованием. Для производства суррогата «химик» приспособил 100-литровый бак для смешивания спирта с водой, шланги для подачи воды и водно-спиртового раствора, фильтры, воронки для розлива изготовленной спиртосодержащей жидкости по бутылкам. Производством занимались четверо наемных рабочих. Их, как уточняет пресс-служба Благовещенского городского суда, Абрамович не стал посвящать в свой преступный умысел.

Итак, рабочие размешивали в баке спирт с водопроводной водой, получившуюся жидкость разливали по бутылкам с этикетками Finskaya silver vodka, закупоривали крышками и упаковывали в картонные коробки. Первую партию суррогата Абрамович «вывел в свет» в мае 2017 года, сделав поставку в столовую по улице Пионерской.

Действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», покупатель приобрел бутылку «финской». Исследование показало, что это не водка, а спиртосодержащая жидкость крепостью 38,3 %, что не соответствует ГОСТу и крепости напитка, указанной на этикетке. В том же мае сотрудники полиции нашли «лабораторию», где обнаружили и изъяли 1 845 бутылок суррогата. Специальной маркировки на них не было. Общая стоимость продукции составила 542 631 рубль.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Суд признал это смягчающими обстоятельствами, как и то, что мужчина впервые оказался на скамье подсудимых. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

За незаконное производство алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, осужденный получил штраф в размере 100 000 рублей. Вещдоки по делу – 1 845 бутылок водки, а также 4 780 пустых пол-литровых бутылок, 390 пластиковых 10-литровых канистр, два рулона этикеток и 100-литровый пластиковый бак, – суд постановил уничтожить.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области. Следствие провели сотрудники регионального управления МВД России. Гособвинением занималась прокуратура Благовещенска.