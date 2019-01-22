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22февраля
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В ЗАТО Циолковский разрешено заниматься предпринимательской деятельностью

В ЗАТО Циолковский разрешено заниматься предпринимательской деятельностью

В закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), на территориях которых расположены объекты космической инфраструктуры, разрешено заниматься предпринимательской деятельностью. Постановление правительства РФ вступает в силу с 22 февраля.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны отвечать требованиям обеспечения особого режима. Деятельность юрлиц с иностранными инвестициями на таких территориях должна обеспечиваться гражданами РФ, которые либо постоянно проживают на территории закрытого образования, либо имеют разрешение на въезд и временное пребывание там.

ЗАТО на территориях, которых расположены объекты космической инфраструктуры, являются, в частности, Звездный городок в Московской области и город Циолковский в Амурской области.

Постановление правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 116 «О внесении изменений в Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты космической инфраструктуры», вступает в силу 22 февраля, сообщает «Парламентская газета».

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#бизнес #Дальний Восток #космодром #российская власть

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