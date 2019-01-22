Часть предложений белогорцев вошла в послание президента

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Часть предложений белогорцев по развитию Дальнего Востока нашли отражение в послании Владимира Путина Федеральному собранию. Предложения собирались по инициативе министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова с 15 января по 15 февраля.

20 февраля глава государства озвучил свое видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу, отметив, что послание «сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития». Одной из ключевых задач, определенных президентом, стало сбережение народа и всемерная поддержка семей. Так, предложение белогорцев о повышении финансовой поддержки семьям, обозначилось в послании президента поднятием выплаты на первого и второго ребенка до полутора лет до двух прожиточных минимумов на члена семьи.

«Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такие запросы есть у людей, мы видим их, напрямую в администрацию президента поступают. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети, – отметил президент России.

С 1 июля 2019 года повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы до 10 тысяч рублей».

Отдельно он выделил помощь семьям при ипотечном кредитовании, что также отмечалось белогорцами во время мозговых штурмов, направленных на развитие Дальнего Востока.

«И еще одно решение прямого действия. С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года, – отметил Владимир Путин. – Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Обращаю внимание правительства и депутатов Государственной думы».

Кроме этого, он рекомендовал правительству и Центральному банку последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем – до 8 процентов и ниже и предложил установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.

Президент страны отметил, что должно меняться и содержание образования. «В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны, а в федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания». Об остановке безумного переиздания федерального списка обязательных учебников белогорцы говорили на встрече с главой города.

Предприниматели Белогорска отметили необходимость снижения налогового бремени. В послании президент заострил внимание на этом.

«Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены еще и заплатить с них налог на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имею в виду, в том числе, и наши новации в строительной сфере, и тем самым стимулировать именно комплексное развитие наших городов и поселков, когда рядом с жильем есть всё необходимое семье: и поликлиника, и школа, и спортивные площадки, – отметил президент России, обозначив также снижение контрольно-надзорных мероприятий в отношении бизнеса. – С 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора, обновив за оставшееся время нормативную базу».

В послании также даны поручения, касающиеся здравоохранения.

«До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили», – сказал президент.

Отдельной темой глава государства обозначил развитие Дальнего Востока.

«Все дальневосточные субъекты федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление – Восточная Сибирь и Дальний Восток, – сказал он. – В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока. Все наши планы строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщений, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности».