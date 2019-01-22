Эксперты: паводок не затронет сёла на Бурее

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Бурея оказалась полностью перекрыта. «Водохранилище разделилось на две неравные изолированные части, и водообмен между ними был прекращен», – рассказал Вадим Никаноров, врио главы Федерального агентства водных ресурсов.

Сложившаяся ситуация, по словам Никанорова, создавала большие риски при прохождении паводка. «... дальнейший рост уровня Бурейского водохранилища в верхней части, возможное подтопление населенных пунктов в Верхнебуреинском районе, а также объектов Байкало-Амурской магистрали».

Перемычку, которая восстановила водообмен между двумя частями водохранилища, удалось выполнить 12 февраля, что существенно снизило риски неблагоприятных явлений при прохождении весеннего паводка. Прогноз паводка был сделан на основе средних многолетних значений притока воды в водохранилище с апреля по май.

Наибольшие опасения вызывало село Чекунда, находящееся в месте серьезного подъема воды.

«По нашим прогнозам, в текущем году негативных последствий для села Чекунда при пропуске весеннего половодья не ожидается», – сообщил Никаноров. Даже если и будут какие-то подтопления, то только несколько улиц, которые расположены вдоль водохранилища. Также в зоне половодья может оказаться населенный пункт Усть-Ургал.

Для мониторинга паводковой ситуации будут созданы две группы специалистов, которые во время прохождения паводка будут мониторить уровень воды в водохранилище.

«Одна группа будет работать в районе завала, вторая – в районе села Чекунда», – сообщил Никаноров. Если уровень воды окажется высоким, будет приниматься решение об отселении части жителей, попавших в зону подтопления.

В дальнейшем в районе села Чекунда возможно строительство защитных гидротехнических сооружений. Это один из вариантов защиты населения в период паводка, отметил Никаноров. Так, рассматривается вариант строительства земляной дамбы около 4 километров, которая будет проходить вдоль водохранилища.

Эксперты отметили, что до начала половодья на Бурее остается много времени. «До вскрытия еще далеко. Все равно процесс от момента, когда температура перейдет через ноль, до момента вскрытия – неделя-две в зависимости от удаленности на север», – сказал Варакин. По прогнозу, половодье на Бурее начнется в конце марта – начале апреля.

Наибольшие опасения вызывало село Чекунда, находящееся в месте серьезного подъема воды. «По нашим прогнозам, негативных последствий для села Чекунда не ожидается», – сообщил он в медиацентре «Российской газеты».

Никаноров отметил, что при негативном сценарии затопление может коснуться только нескольких улиц, расположенных вдоль берега.

12 декабря 2018 года в водохранилище в ста километрах от плотины Бурейской ГЭС сошел оползень, который разделил водохранилище на нижнюю и верхнюю части.