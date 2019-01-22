Юным благовещенцам показали оружие Великой Отечественной войны

Несколько десятков винтовок, гранаты, трехколесный мотоцикл и противотанковая пушка – оружие и технику военных лет в преддверии Дня защитника Отечества выставили в Доме ремесел. В выставочном зале начала работу экспозиция «Честь, доблесть, слава», которую на средства президентского гранта устроил клуб мотоциклистов «МотоПатриот».

На экспонаты времён Великой Отечественной войны в первый день пришло посмотреть более 60 человек – 4 «В» класс школы № 27, лицей № 6, а также бойцы Росгвардии.

«Если я стреляю по врагу, она сразу автоматически перезаряжается», – самозарядная винтовка Токарева образца 1940 года помогла выиграть войну. В 1941 году только две страны – Советский Союз и США имели такое оружие. У фашистской Германии самозарядки появились к концу войны.

О деталях оружейного дела школьники – особенно, мальчишки – слушают с большим интересом. Техника, а также тактика и стратегия и большой патриотизм помогли в 1945 году выиграть Великую Отечественную войну. С оружием, документами и фотографиями клуб «МотоПатриот» проводит выездные классные часы, на которых уже побывали более 700 школьников.

«Нам показывали презентацию, и там говорилось про девочку, родные которой все умерли. И она осталась в живых. Про блокаду Ленинграда. Такие выставки надо делать, чтобы все помнили, какие герои были. И что всегда нужно быть такими же храбрыми и чтобы войны не было», – рассказал школьник Эмиль Гасанов.

Детям показали винтовку Мосина, автомат ППШ, пулеметы Дегтярева и Судаева, противотанковую пушку-сорокопятку и военный трехколесный мотоцикл М-72, который еле протиснулся в двери выставочного зала. Эту коллекцию «МотоПатриоты» собирали четыре года. Оружие приобрели на Тульском оружейном заводе, где оно хранилось со времен войны. Раритетный мотоцикл нашли у одного ветерана в гараже. Есть каска погибшего бойца и саперная лопатка, найденные на раскопках в Воронеже. Эта выставка будет работать до 10 марта. Конечная цель проекта – создать передвижной музей. Уже приобретён контейнер для перевозки оружия. В мае передвижной музей отправится по сёлам Амурской области, организаторы принимают заявки. Организаторы уверены: музей будет востребован.

«Многие говорили, что дети будут баловаться, не слушать. Ничего подобного. Учителям даже повышать голос не приходится, они сидят и слушают, – рассказал руководитель клуба Василий Семенов. – Это действительно оружие Победы. Дети берут его, после классного часа говорят: а может, это мой прадедушка с ним бегал. Когда держишь в руках легенду, задумываешься о том, что было».

9 мая клуб «МотоПатриот» проведет в городском парке первую реконструкцию «Бой после Победы». Репетиции уже идут, помогает Росгвардия. А летом ребят из «МотоПатриота» ждут в Воронеже, где пройдёт реконструкция боёв на 4 000 человек.

Подробнее о выставке можно прочитать в разделе «Культпросвет».