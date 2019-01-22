Амурчанин-инвалид Юрий Сергеев собирается жаловаться президенту
Амурчанин Юрий Сергеев, жилищную проблему которого решали с помощью «зеленой папки» Путина, снова собирается жаловаться президенту. Инвалида лишили права на государственную электроприводную коляску. Теперь Юрию положена только механическая коляска, управлять которой он не сможет.
Показывая свое инвалидное кресло, мужчина объясняет, почему оно ему не подходит: «Смотрите, при небольшом усилии – у меня нет противовеса, ног, – я не смогу крутить ее, чуть-чуть наклонюсь и сразу вот так упаду. Я на ней падал не раз. А изначально мне прописали электрическую коляску».
Юрий Сергеев – тот самый инвалид, проблемы которого решали благодаря «зеленой папке» президента, может остаться без государственной электроколяски. В настоящее время он вынужден арендовать коляску с элетроприводом. Иначе, как говорит Юрий, передвигаться он не сможет.
Ту коляску, которую ему выделил Фонд социального страхования, Юрий сдал в ремонт. А недавно мужчина узнал, что она ему больше не положена. Решение об этом приняли в Главном бюро медико-социальной экспертизы. Об изменениях Юрию стало известно после того, как ему позвонили из Фонда социального страхования и обратили внимание инвалида на то, что в его индивидуальной программе реабилитации указан другой вид коляски. «Через неделю мне перезвонили, сказали, что ремонтировать не будут, потому что она не вписана в ИПР (индивидуальная программа реабилитации инвалида – Прим.ред.). Я говорю – как?! Вы же мне ее выдавали! Я смотрю ИПР – и точно: коляска с механическим приводом для управления одной рукой», – рассказывает Сергеев.
В итоге соцстрах пошел мужчине навстречу: коляску взяли в ремонт. В ведомстве пояснили, что ее вернут Юрию после проведения необходимых работ. Однако мужчина решил разобраться, почему в ИПР вместо коляски с электроприводом значится механическая, на ручном управлении. Программу реабилитации в бюро медико-социальной экспертизы за годы инвалидности Юрию меняли несколько раз. «Дело в том, что на основании той же комиссии, которая мне прописывала электроприводную коляску, меняют коляску. Отсебятина!» – возмущается инвалид.
Обращение Юрия Сергеева попало в «зеленую папку» Владимира Путина во время прямой линии президента в 2017 году. Путеец, теперь уже бывший, попал под поезд семь лет назад, лишился обеих ног и левой руки. Президенту амурчанин пожаловался на ветхое жилье. Сейчас мужчина живет в Благовещенске, работает в комплексном центре социального обслуживания населения «Доброта» социальным работником и учится в Благовещенском педуниверситете на втором курсе историко-филологического факультета. «Был ажиотаж такой, потому что я попал в "зеленую папку", и многие люди думают, что мне все с неба упало. А если должность сократят, мне назад ехать в деревню, в развалившийся дом. Мы же не можем с матерью за 100 километров ездить, следить за ним», – объясняет мужчина.
В бюро медико-социальной экспертизы пояснили, что инвалид действительно имеет право только на коляску с механическим приводом. Это решение назвали «правомерным, прошедшим все инстанции, включая федеральное бюро медико-социальной экспертизы». Оно принято на основе приказа федерального министерства труда и социальной защиты «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации». Пояснять ситуацию более детально специалисты не стали, ссылаясь на врачебную тайну. В документе сказано, что коляска на электроприводе положена инвалидам с «выраженными нарушениями функций верхних конечностей». Медицинская комиссия, которую прошел Юрий, нуждающимся в коляске с электроприводом его не признала.
Заберут ли у инвалида его средство передвижения, пока непонятно. Чтобы узнать это, редакция телекомпании «Альфа-канал» готовит запрос в бюро МСЭ. Между тем инвалид собирается жаловаться. Он снова напишет президенту.
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