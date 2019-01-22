Амурчанин-инвалид Юрий Сергеев собирается жаловаться президенту

Показывая свое инвалидное кресло, мужчина объясняет, почему оно ему не подходит: «Смотрите, при небольшом усилии – у меня нет противовеса, ног, – я не смогу крутить ее, чуть-чуть наклонюсь и сразу вот так упаду. Я на ней падал не раз. А изначально мне прописали электрическую коляску».

Юрий Сергеев – тот самый инвалид, проблемы которого решали благодаря «зеленой папке» президента, может остаться без государственной электроколяски. В настоящее время он вынужден арендовать коляску с элетроприводом. Иначе, как говорит Юрий, передвигаться он не сможет.

Ту коляску, которую ему выделил Фонд социального страхования, Юрий сдал в ремонт. А недавно мужчина узнал, что она ему больше не положена. Решение об этом приняли в Главном бюро медико-социальной экспертизы. Об изменениях Юрию стало известно после того, как ему позвонили из Фонда социального страхования и обратили внимание инвалида на то, что в его индивидуальной программе реабилитации указан другой вид коляски. «Через неделю мне перезвонили, сказали, что ремонтировать не будут, потому что она не вписана в ИПР (индивидуальная программа реабилитации инвалида – Прим.ред.). Я говорю – как?! Вы же мне ее выдавали! Я смотрю ИПР – и точно: коляска с механическим приводом для управления одной рукой», – рассказывает Сергеев.

В итоге соцстрах пошел мужчине навстречу: коляску взяли в ремонт. В ведомстве пояснили, что ее вернут Юрию после проведения необходимых работ. Однако мужчина решил разобраться, почему в ИПР вместо коляски с электроприводом значится механическая, на ручном управлении. Программу реабилитации в бюро медико-социальной экспертизы за годы инвалидности Юрию меняли несколько раз. «Дело в том, что на основании той же комиссии, которая мне прописывала электроприводную коляску, меняют коляску. Отсебятина!» – возмущается инвалид.

Обращение Юрия Сергеева попало в «зеленую папку» Владимира Путина во время прямой линии президента в 2017 году. Путеец, теперь уже бывший, попал под поезд семь лет назад, лишился обеих ног и левой руки. Президенту амурчанин пожаловался на ветхое жилье. Сейчас мужчина живет в Благовещенске, работает в комплексном центре социального обслуживания населения «Доброта» социальным работником и учится в Благовещенском педуниверситете на втором курсе историко-филологического факультета. «Был ажиотаж такой, потому что я попал в "зеленую папку", и многие люди думают, что мне все с неба упало. А если должность сократят, мне назад ехать в деревню, в развалившийся дом. Мы же не можем с матерью за 100 километров ездить, следить за ним», – объясняет мужчина.

В бюро медико-социальной экспертизы пояснили, что инвалид действительно имеет право только на коляску с механическим приводом. Это решение назвали «правомерным, прошедшим все инстанции, включая федеральное бюро медико-социальной экспертизы». Оно принято на основе приказа федерального министерства труда и социальной защиты «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации». Пояснять ситуацию более детально специалисты не стали, ссылаясь на врачебную тайну. В документе сказано, что коляска на электроприводе положена инвалидам с «выраженными нарушениями функций верхних конечностей». Медицинская комиссия, которую прошел Юрий, нуждающимся в коляске с электроприводом его не признала.

Заберут ли у инвалида его средство передвижения, пока непонятно. Чтобы узнать это, редакция телекомпании «Альфа-канал» готовит запрос в бюро МСЭ. Между тем инвалид собирается жаловаться. Он снова напишет президенту.