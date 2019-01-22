В Республике Коми очень быстро нашли вора картошки: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

По словам Путина, Россию могут отключить от интернета извне; военная полиция показала юнармейцам, как нужно разгонять митинги; кошка лагерфельда прилично зарабатывает на рекламе. Газеты читал ведущий «Автоадио-Благовещенск Павел Савинкин».

Очень интересно

В «Комсомольской правде» вы прочтете о том, что в ходе встречи с представителями СМИ президент Владимир Путин рассказал, что для России существует угроза отключения от интернета извне. Глава государства отметил, что в случае такого развития событий, в первую очередь пострадают именно инициаторы, и самое главное – разведка.

«Они же там сидят, – пояснял президент, – это же их изобретение, и всё слушают, видят и читают, что вы говорите и пишете, и накапливают это, а если отключат, то где будут брать секретную информацию?»

И я понял, почему отключение страны от интернета названо угрозой: мы же тогда не сможем поставлять их шпионам «дезу»! В газетах-то, как мы понимаем, сплошь и рядом – дезинформация. Да ладно, шучу. Пятница, всё-таки.

Напишут же такое

«Мир новостей» рассказал о том, как принимали в юнармейцы школьников Екатеринбурга. После торжественного зачисления в эту общественную подростковую организацию военная полиция продемонстрировала, как нужно разгонять митинги. По легенде, несколько молодых людей с палками и бутылками с зажигательной смесью устроили уличные беспорядки. Но тут появились машины с полицейскими, и они показали демонстрантам, где раки зимуют, уложив их лицами в стылую землю, скрутив за спиной руки и попинав по бокам.

А вот когда меня принимали в пионеры, помнится, никто не показывал, как брать Зимний. Так что сегодня – никакого опыта.

Вам статья

«Собеседник» рассказал о жителе поселка Верхний Чов – это республика Коми – который, взломав двери, проник в сарай односельчанина и украл 4 мешка картошки общим весом 92 килограмма. Картошку он погрузил в багажник своей «Волги» и скрылся (что, согласитесь, естественно), но на сугробе остался отпечаток номера его машины. По этому-то номеру злого ворюгу полиция нашла очень быстро. Но он успел продать три мешка картошки неустановленному лицу. Остался один мешок с 23 килограммами.

Нда… Парню светит штраф в 200 000 рублей.

Полный абзац

А вот о чем дайджест «Удивительный мир»: бирманская кошка Шупетт, принадлежавшая Карлу Лагерфельду, стала наследницей части его состояния в 200 миллионов долларов. За кошкой будут присматривать две горничные – расчесывать ее, готовить ежедневно четыре разных блюда и подавать их в роскошных мисках. Конечно, предусматривается и почесывание за ушком.

Как пишет издание, кошка не бедствовала бы, даже если бы не попала в завещание: она вполне прилично зарабатывает на рекламе – в соцсетях у нее около 300 тысяч подписчиков.

На посошок

Ну и завершу обзор «Тихоокеанским обозрением», которое только усилит пятничное настроение. Здесь рассказывается про английскую бабушку-старушку, решившую креативненько отпраздновать столетний юбилей. Проказница подивила своих подружек тем, что пригласила на праздник двух стриптизёров.

Бабульки поначалу смутились, когда увидели гарных хлопцев, снимающих с себя бельишко, но потом раскраснелись, разулыбались и потребовали повторения номера.