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22февраля
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сегодня, 09:28 0

В Свободном пропал молодой человек

В Свободном пропал молодой человек
Фото: ru.depositphotos.com

В Свободном разыскивают молодого человека. Эдуард Машталлер пропал накануне, 21 февраля.

Информацию о происшествии разместил в своем Инстаграме поисково-спасательный отряд «Гром», ее ИА «Амур.инфо» подтвердили и в дежурной части полиции Свободного.

Эдуард – 2003 года рождения. Приметы молодого человека: на вид 16-18 лет, рост 167 сантиметров. Особые приметы: на лице угревая сыпь, справа на щеке родинка.

Пропавший был одет в куртку с капюшоном темно-синего цвета, черное спортивное трико, на ногах – черные кроссовки, на голове – серая вязаная шапка с узором.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Эдуарда, просят сообщить по телефонам: 8-416-435-56-98, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

Изображение: instagram.com/grompoisk

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#происшествия #Свободный

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