Порядок начисления социальных доплат к пенсии в регионах изменится

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Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить.

Предлагается сначала устанавливать социальную доплату в размере, который необходим для приведения материального обеспечения пенсионера к уровню прожиточного минимума пенсионера в регионе, а после проводить индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Как указали в Минтруда, материальное обеспечение пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на размер индексации пенсии и ЕДВ. «В результате эти граждане должны получить прибавку», — отметили в ведомстве.

20 февраля президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсий с 1 января на 7,5 % привела к тому, что доходы пенсионеров оказались выше прожиточного минимума пенсионера, из-за чего многим гражданам снизили или перестали выплачивать положенные социальные доплаты. Президент поручил решить эту проблему. Как пояснил глава государства, сначала пенсия должна доводиться до прожиточного минимума, а после этого должна быть осуществлена индексация.

Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов пояснил, что для индексации пенсий после достижения ими размера прожиточного минимума потребуется 150 миллиардов рублей за пять лет.