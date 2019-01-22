Гороскоп на 22 февраля: Скорпионов ждет успех, Козерогам понадобится помощь

Восход Солнца: 07:28

Заход Солнца: 17:58

Солнце в Рыбах.

Овен. День подходит для того, чтобы начать учиться чему-то новому или освежить знания, полученные раньше; это окажется полезным. Вечером лучше избегать перегрузок, они могут плохо сказаться на самочувствии.

Телец. События этого дня могут спровоцировать вас на неблаговидные поступки. Благодаря поддержке близких людей вы сумеете благополучно выйти из самых непростых ситуаций.

Близнецы. Не исключено, что грядут крупные перемены на работе. Постарайтесь как можно быстрее приспособиться к новым условиям, ведь от этого зависит ваша карьера.

Рак. Этот день чем-то запомнится Ракам, потому что звезды предполагают какие-то сюрпризы. Сегодня к вам могут постучаться долгожданные изменения, постарайтесь не спугнуть их.

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Лев. У тех, кому предстоит выступать перед большой аудиторией, возможно сильнейшее энергетическое истощение. Вдали от дома вы рискуете столкнуться с криминалом.

Дева. День символизирует домашний очаг, уют. Во второй половине дня появятся бытовые проблемы, но их удастся быстро урегулировать.

Весы. Благоприятный день для достижения успеха в различных деловых операциях. Не следует отказываться от выгодного делового предложения, менять место работы или сферу деятельности.

Скорпион. Звезды предсказывают Скорпионам успехи на производстве, прибыль и конструктивный подход к новым заданиям. Не позволяйте другим людям ввести Вас в заблуждение.

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Стрелец. В романтической жизни вероятны неожиданные повороты. Некоторым представителям этого знака предстоит открыть в любимом человеке незнакомые грани характера.

Козерог. Из-за замкнутости и застенчивости Вы можете отказаться от помощи окружающих, что в дальнейшем не самым лучшим образом скажется на ваших делах.

Водолей. День благоприятен для коммерческой деятельности. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры.

Рыбы. Если у вас давно назрела необходимость изменить что-то в манере ведения дел, используйте все шансы, которые дарит Рыбам этот день.

Астролог: Вальдемар Небоходцев