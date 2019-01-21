В Амурском ГПЗ ответили на претензии в загрязнении реки

«Рейд, который был проведен еще в декабре 2018 года, а также отбор проб, производились представителями контролирующих органов без участия второй стороны – юридических лиц, эксплуатирующих очистные сооружения. Это является грубым нарушением положений федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Представители второй стороны были лишены возможности зафиксировать место отбора проб, свидетельствующих о превышении показателей и подтвердить, что пробы были взяты в указанной точке сброса», – говорится в сообщении Амурского ГПЗ.

Выводы специалистов, выполнявших исследование, экологическая служба проекта ставит под сомнение, так как для подтверждения негативного воздействия на водный объект необходимо контролировать фоновое содержание загрязняющих веществ в воде водоема, то есть должен быть обязательный отбор проб выше и ниже точки сброса сточных вод.

Очистные сооружения, на которые указали в ОНФ, не имеют отношения непосредственно к Амурскому газоперерабатывающему заводу. Они возведены и эксплуатируются для очистки бытовых стоков на территории временных поселков строителей. Эти поселки снесут после окончания строительства.

«Юридическое лицо, эксплуатирующее вахтовый поселок, имеет необходимую разрешительную документацию, зарегистрированную в государственном водном реестре. Все сточные воды проходят предварительную очистку и соответствуют установленным нормативам, – сообщают в пресс-центре. – В зоне строительства газоперерабатывающего завода проводится регулярный мониторинг экологической обстановки. Постоянно осуществляется контроль за подрядными организациями, осуществляющими деятельность в рамках проекта. Экологические службы проекта работают во взаимодействии с региональными природоохранными ведомствами».