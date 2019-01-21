В Белогорске раньше срока началось укрепление опор путепровода

«Не дожидаясь марта, приступили к усилению опор путепровода по проектному решению А.Ф. Такмакова (сообщал об этом 6 февраля). Первая – опора N 5, на ней "потренируемся", там движение поездов не мешает. Стоимость всех работ по усилению пяти опор – 6,4 миллиона рублей. Таким образом, всего расходов на предотвращение аварийной ситуации на путепроводе – 9,7 миллиона, включая 3,3 миллиона на усиление аварийной опоры N 3, проектирование и исследование путепровода. Часть средств будет компенсирована из средств областного резервного фонда, как решил губернатор Василий Орлов. Напомню, что путепровод во время проводимых работ закрываться не будет. И закончим, судя по всему, раньше срока (планировалось в мае). Сразу после усиления, режим ограничений по грузоподъемности будет снят», – написал Станислав Мелюков.

Мероприятия по усилению опор путепровода будут проводиться в соответствии с проектом, разработанным экспертом Анатолием Такмаковым. Проект был готов и представлен главе Белогорска в начале февраля.