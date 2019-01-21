В Благовещенской горбольнице откроют нейрохирургическое отделение
На базе Благовещенской городской больницы появится нейрохирургическое отделение. Его созданием занимается нейрохирург из Екатеринбурга Андрей Лещинский. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства Амурской области.
Андрей Лещинский оперировал в России и за рубежом – в Финляндии, Чехии, Германии, Швейцарии, Японии и Израиле. В Приамурье специалист приехал, чтобы организовать нейрохирургическое отделение.
По словам министра здравоохранения Амурской области Андрея Субботина, новое отделение позволит разгрузить нейрохирургию в областной клинической больнице, а также поможет восполнить нехватку специалистов после отъезда врачей из региона.
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