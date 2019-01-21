На ремонт дорог в Благовещенске выделят больше 600 миллионов рублей

На заседании Благовещенской городской думы депутаты рассмотрели проект изменений в бюджет города на 2019 год. Самых больших трат требует ремонт дорог и тротуаров, а также решение проблемы парковки возле областной больницы, где автомобили мешают проезду скорой.

1 миллион рублей решили выделить на строительство скейт-парка на территории ОКЦ. Там уже был скейт-парк, но его демонтировали осенью 2017 года, так как сооружения были небезопасными для детей, которые там катались, и для прохожих.

Кроме этого, депутаты направили почти 10 миллионов рублей на капитальный ремонт жилищного фонда и около 9 миллионов – на разработку программы развития транспортной и социальной инфраструктуры. Предполагается, что программа позволит Благовещенску участвовать в федеральных программах и привлекать дополнительные деньги на развитие. Больше миллиона народные избранники выделили на образование. В частности, – на организацию городских конкурсов и софинансирование программы «Доступная среда».

На ремонт дорог в Благовещенске в текущем году потратят больше 600 миллионов рублей. Примерно 400 миллионов поступят из федерального бюджета и еще 200 – из областного. В Благовещенске реализуется программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти деньги в городе отремонтируют не только проезжую часть. В порядок приведут тротуары, установят новые светофоры, автобусные остановки, дорожные знаки, оборудуют ливневую канализацию и наладят уличное освещение.

В частности, дорожное полотно должно обновиться на участке улицы Калинина от Тенистой до кольцевой развязки, на Новой от Зейской до Красноармейской, на Театральной от Октябрьской до Станционной, на Шимановского от Ленина до Краснофлотской и в других районах.

13 участков тротуаров планируют обустроить на улицах Хмельницкого, Октябрьской, Пушкина и Пионерской. Также планируется сделать удобную парковку возле детской областной больницы, чтобы автомобили не мешали проезду машин скорой помощи.

«Задача – в течение шести лет привести городские дороги в как можно большее соответствие. Основной упор делаем первоначально магистральным улицам, но также не будем забывать про остальные участки уличной дорожной сети. Если сравнивать с объемом работ, который мы выполнили в прошлом году, то, в принципе, он остается на уровне. Если в 2018-м мы сделали 5,6 километра, то в этом сделаем не меньше», – пообещал начальник управления ЖКХ администрации Благовещенска Сергей Казанцев.