Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:53 13

Депутаты Благовещенской гордумы предложили внести изменения в устав

Депутаты Благовещенской гордумы предложили внести изменения в устав

В Благовещенской городской думе появился новый депутат и новый председатель комитета по бюджету. Также народные избранники предложили изменить устав города. В этом случае в сентябре избирать депутатов будут только по одномандатным округам, без партийных списков. Представители оппозиции высказались против.

Заседание Благовещенской гордумы началось с представления нового депутата. Кресло либерал-демократа Сергея Завьялова, который на прошлом заседании сложил свои полномочия, занял его однопартиец Руслан Жолтый. Ранее он уже был депутатом заксобрания. Также гордума утвердила нового председателя комитета по бюджету: им стал Роман Барило. Как сообщало ИА «Амур.инфо», его предшественник Максим Ноженкин был назначен заместителем мэра Благовещенска.

Бурное обсуждение среди депутатов вызвали предложения, связанные со схемой следующих выборов в городскую думу в сентябре 2019 года. Сейчас она смешанная – часть народных избранников выбирают по одномандатным округам, часть –по партийным спискам. Либерал-демократы выступили за пропорциональную систему, объяснив это значительной экономией средств.

«При проведении пропорциональной системы необходимо денежных средств на проведение выборов в два раза меньше, чем сейчас предусмотрено. То есть это экономия денежных средств, эти деньги мы можем потратить на школы – на ремонт окон, допустим», – предложил депутат Благовещенской городской думы Дмитрий Волобуев.

Также представители ЛДПР предложили сократить число депутатов городской думы до 25 человек и проводить прямые выборы мэра. «В некоторых моментах, которые были вами предложены, – по части окон в некоторых школах, ваши вопросы были решены. У меня вопрос: как это по-человечески вы предлагаете изменить систему выборов, когда здесь сидит действующий мэр», – поинтересовался председатель комитета по местному самоуправлению Благовещенской городской думы Юрий Грошев.

«Уважаемый Юрий Александрович, с вашего выступления нелогично получается. Вы говорите, депутатов должен избирать народ, но своими предложениями лишаете на публичных слушаниях народу избирать мэра», – обратил внимание председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Благовещенской городской думы Роман Барило.

По мнению народных избранников, пропорциональная система выборов лишит депутатов личной ответственности перед населением, ограничит граждан в выборе и оставит тех, кому люди доверяют, на скамейке запасных.

Некоторые депутаты, в том числе единороссы, напротив, считают, что выборы нужно проводить только по одномандатным округам. За золотую середину высказалась представительница КПРФ. «Скоропалительности этой не понимаю, – призналась первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ, депутат Благовещенской городской думы Нина Тямкова. – На предыдущем заседании комитета было предложение от депутата Волобуева и следом предложение группы депутатов комитета».

После заседания Нина Васильевна пояснила: «Два полярных мнения. Я стою на смешанной системе, которая не позволит вести подкупы, особенно, когда идут по партийным спискам».

В итоге инициативу представителей политической оппозиции большинство депутатов отклонили, а предложение о выборах по одномандатным округам поддержали. Его горожане обсудят на публичных слушаниях. Затем депутаты гордумы снова проголосуют, чтобы решить, вносить эти изменения в устав Благовещенска или нет. Публичные слушания пройдут в марте.

Просмотров всего: 264

#выборы #гордума

распечатать


Власть 16

Депутат Благовещенской думы Владимир Кондратьев стал главой Ивановского района
Власть 5

Эдуард Хасаншин стал заместителем председателя гордумы Благовещенска
Общество 24

Роман Барило ответил на претензии амурских коммунистов

14 октября 2016, 16:59
Власть 29

Амурские коммунисты требуют исключить депутата Барило из гордумы
Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Румит

    Румит
    1 час назад

    Возможно несоответствие между числом проголосовавших за партию избирателей и количеством полученных ею депутатских мандатов. У оппозиции и их избирателей шансы совсем небольшие.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Так а по прямым выборам мэра к чему пришли?...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    53 минуты назад

    Myxira

    Так а по прямым выборам мэра к чему пришли?...



    К тому, что в следующей гордуме едросня и ее мэр будут снова в большинстве.

    Играть с каталами и шулерами в честные выборы бесполезно.

  • Аня2828

    Аня2828
    45 минут назад

    волобуев хотит к арамову шипко)))

  • tankist btb

    tankist btb
    37 минут назад

    понеслось и до нас докатилось. народ должен знать всех кандидатов в лицо и в какой партии он состоит. Едро не должно быть во власти более

  • Хмык

    Хмык
    36 минут назад

    Нормальное предложение. Давно про это говорю. Никаких партий, только самовыдвиженцы. А то развелось дармоедов.

  • Myxira

    Myxira
    30 минут назад

    "У меня вопрос: как это по-человечески вы предлагаете изменить систему выборов, когда здесь сидит действующий мэр», – поинтересовался председатель комитета по местному самоуправлению Благовещенской городской думы Юрий Грошев".

    И что он тут неэтичное увидел? Вполне допустимо в присутствии действующего мэра обсудить процедурные моменты по выборам должностного лица. А то мэр не знает сроков своей службы? Чуть более года остается до истечения ее полномочий, самое время обсудить выборные моменты.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    18 минут назад

    Хмык

    Нормальное предложение. Давно про это говорю. Никаких партий, только самовыдвиженцы. А то развелось дармоедов.



    Сын судьи Семёнова - самовыдвиженец, ПРИКИНЬ? Этот тот, что помойками заведует. Прикинь? А в курсе что те единоросы, которые в турму поехали, тоже были одномандатники. И теерь напиши ка, чудо гений КАКИМ образом САМОВЫДВИЖЕНЕЦ будет самовыдвигаться? И это, а ЧТО тебе мешает выдвинуться? ты же вдь УМНЫЙ такой и принципиальный борэц!.. ну же! Покажи, что ты не форумное трепло и можешь получить ПРАВО вести диалог и делать жизнь людей ЛУЧШЕ!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    18 минут назад

    Успел прочесть? нытик

  • Хмык

    Хмык
    17 минут назад

    О! Партийные шестерки бросились в атаку.

    Все объяснимо.

    Не хочется им халявное место бюджетного у корыта терять.

  • full

    full
    14 минут назад

    Давно пора проституток поставить вне закона.

  • Oldlord

    Oldlord
    12 минут назад

    Голосование по спискам - наглое передёргивание.

    Народ голосит за лидера, а кресло занимает какой-нибудь прохвост, который и сам не очень-то склонен соблюдать Законы!

  • Хмык

    Хмык
    6 минут назад

    Сергей Труш

    Хмык

    Нормальное предложение. Давно про это говорю. Никаких партий, только самовыдвиженцы. А то развелось дармоедов.



    Сын судьи Семёнова - самовыдвиженец, ПРИКИНЬ? Этот тот, что помойками заведует. Прикинь? А в курсе что те единоросы, которые в турму поехали, тоже были одномандатники. И теерь напиши ка, чудо гений КАКИМ образом САМОВЫДВИЖЕНЕЦ будет самовыдвигаться? И это, а ЧТО тебе мешает выдвинуться? ты же вдь УМНЫЙ такой и принципиальный борэц!.. ну же! Покажи, что ты не форумное трепло и можешь получить ПРАВО вести диалог и делать жизнь людей ЛУЧШЕ!



    Семенов, помойки, турма... кони, люди, котлеты...



    И это... мне в татупеды??? Смишно.



Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь