Депутаты Благовещенской гордумы предложили внести изменения в устав

В Благовещенской городской думе появился новый депутат и новый председатель комитета по бюджету. Также народные избранники предложили изменить устав города. В этом случае в сентябре избирать депутатов будут только по одномандатным округам, без партийных списков. Представители оппозиции высказались против.

Заседание Благовещенской гордумы началось с представления нового депутата. Кресло либерал-демократа Сергея Завьялова, который на прошлом заседании сложил свои полномочия, занял его однопартиец Руслан Жолтый. Ранее он уже был депутатом заксобрания. Также гордума утвердила нового председателя комитета по бюджету: им стал Роман Барило. Как сообщало ИА «Амур.инфо», его предшественник Максим Ноженкин был назначен заместителем мэра Благовещенска.

Бурное обсуждение среди депутатов вызвали предложения, связанные со схемой следующих выборов в городскую думу в сентябре 2019 года. Сейчас она смешанная – часть народных избранников выбирают по одномандатным округам, часть –по партийным спискам. Либерал-демократы выступили за пропорциональную систему, объяснив это значительной экономией средств.

«При проведении пропорциональной системы необходимо денежных средств на проведение выборов в два раза меньше, чем сейчас предусмотрено. То есть это экономия денежных средств, эти деньги мы можем потратить на школы – на ремонт окон, допустим», – предложил депутат Благовещенской городской думы Дмитрий Волобуев.

Также представители ЛДПР предложили сократить число депутатов городской думы до 25 человек и проводить прямые выборы мэра. «В некоторых моментах, которые были вами предложены, – по части окон в некоторых школах, ваши вопросы были решены. У меня вопрос: как это по-человечески вы предлагаете изменить систему выборов, когда здесь сидит действующий мэр», – поинтересовался председатель комитета по местному самоуправлению Благовещенской городской думы Юрий Грошев.

«Уважаемый Юрий Александрович, с вашего выступления нелогично получается. Вы говорите, депутатов должен избирать народ, но своими предложениями лишаете на публичных слушаниях народу избирать мэра», – обратил внимание председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Благовещенской городской думы Роман Барило.

По мнению народных избранников, пропорциональная система выборов лишит депутатов личной ответственности перед населением, ограничит граждан в выборе и оставит тех, кому люди доверяют, на скамейке запасных.

Некоторые депутаты, в том числе единороссы, напротив, считают, что выборы нужно проводить только по одномандатным округам. За золотую середину высказалась представительница КПРФ. «Скоропалительности этой не понимаю, – призналась первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ, депутат Благовещенской городской думы Нина Тямкова. – На предыдущем заседании комитета было предложение от депутата Волобуева и следом предложение группы депутатов комитета».

После заседания Нина Васильевна пояснила: «Два полярных мнения. Я стою на смешанной системе, которая не позволит вести подкупы, особенно, когда идут по партийным спискам».

В итоге инициативу представителей политической оппозиции большинство депутатов отклонили, а предложение о выборах по одномандатным округам поддержали. Его горожане обсудят на публичных слушаниях. Затем депутаты гордумы снова проголосуют, чтобы решить, вносить эти изменения в устав Благовещенска или нет. Публичные слушания пройдут в марте.