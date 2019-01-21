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сегодня, 19:27 2

Александр Козлов уволил главу «Корпорации развития Дальнего Востока»

Александр Козлов уволил главу «Корпорации развития Дальнего Востока»
Фото: www.konkurent.ru

Глава Минвостокразвития Александр Козлов подписал заявление об увольнении генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) Дениса Тихонова. О причинах решения руководства в КРДВ не сообщается.

На должность руководителя управляющей компании свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития назначен Аслан Канукоев, заместитель Тихонова. Об этом сообщает издание Konkurent.ru со ссылкой на пресс-службу дальневосточного министерства.

Как сообщает «Конкурент», Тихонов стал пятым, кому не доверился Козлов с момента своего назначения на пост главы Минвостокразвития. Первым был Валентин Тимаков, руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Его место занял Сергей Ховрат, бывший министр имущественных отношений Амурской области. Он работал под началом Александра Козлова в его бытность губернатором региона.

Потом глава российского правительства Дмитрий Медведев уволил двух заместителей Козлова – Александра Осипова и Сергея Качаева. «Оба являлись близкими людьми экс-руководителя Минвостокразвития Александра Галушки, перейдя к нему из "Деловой России"», – пишет «Конкурент». На место уволенных пришли Марина Дедюшко и Сергей Тырцев, также работавшие в составе правительства Амурской области.

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» осуществляет функции по созданию и управлению территориями опережающего социально-экономического развития в дальневосточных регионах, в том числе выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры территорий и обеспечивает их функционирование, ведет реестр резидентов территории опережающего развития. Генеральным директором корпорации Денис Тихонов был назначен в январе 2016 года.

Его преемник Аслан Канукоев был заместителем министра финансов Кабардино-Балкарской Республики, возглавлял отдел государственных программ регионального развития Министерства финансов России, работал директором дирекции по управлению финансами, членом правления АО «Курорты Северного Кавказа».

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Так правильнее было бы саму никому не нужную «КОРПОРАЦИЮ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» ликвидировать.

  • tankist btb

    tankist btb
    26 минут назад

    должность эта не хорошая. куда Козлов попал. от туда только могут снять как и те кто до этого возглавляли Министерство

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