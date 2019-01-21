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21февраля
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сегодня, 18:41 0

В Благовещенске открылся первый форум художников

Объединить художественные силы Приамурья решили представители творческих союзов. Амурские художники собрались в краеведческом музее на первый профессиональный форум. Они решили обсудить проблемы и вопросы, связанные с развитием художественного творчества.

Часть художественного выставочного проекта «Первая. Большая» включает в себя одноименную выставку, форум и создание каталога выставки. Участниками форума стали художники, искусствоведы, деятели прикладного искусства, педагоги, творческая интеллигенция Амурской области. «Учитывая отдаленность региона, сколько бы мы ни привозили сюда выставок из центральных районов – конечно, мы стараемся привозить, – но самую главную роль в патриотическом воспитании играете вы, художники», – обратилась к творческим деятелям советник губернатора Амурской области по культуре Елена Пастухова.

Главная идея форума состоит в том, чтобы дать возможность обсудить процессы в художественной жизни последних лет, пути развития амурского искусства и наболевшие вопросы: малое количество выставочных площадей, отсутствие грантовой и конкурсной политики в отношении мастеров живописи. Кроме того, в Амурской области существует мощная классическая школа. Практически некому работать в направлении современного искусства. По-прежнему остро стоит вопрос о создании художественной галереи и площадки для творчества молодых художников.

«Один из путей – это наличие в городе центра современного искусства, потому что это даже по правилам хорошего тона – если такой центр появляется, то это говорит о хорошем развитии самого города. Ну, и в этот центр надо завозить художников уже с именами в области современного искусства», – считает художник Николай Рыбак.

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