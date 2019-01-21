Амурчанка просит помочь с покупкой тренажера для племянника-инвалида

В селе Тамбовка Амурской области женщина и ее сын ухаживают за племянником-инвалидом. Для восстановления ему нужен дорогостоящий тренажер. Он не входит в программу реабилитации, поэтому Галина Марковенко вынуждена обратиться к людям за помощью в покупке.

На до и после жизнь Константина Пичиненко разделилась в июле 2017 года, когда в жаркий день молодой человек решил искупаться. Нырнув в воду, парень сломал шею и оказался полностью парализован. Его девушка не смогла вынести бремя забот об инвалиде. Родителей Кости не было в живых. Все заботы о парне взяла на себя его тетя, Галина Марковенко. «Костик же на руках у меня вырос, с моим сыном вместе росли, как я могла его бросить», – говорит Галина Анатольевна. Ее помощник в ежедневных заботах – сын Дмитрий. Он помогает ухаживать за больным братом. «Мы ежедневно тренируемся, установили шведскую стенку, подвязываем Костика, чтобы он находился в стоячем положении. Это нужно, чтобы избежать пролежней. Первое время он совсем ничего не мог, ничего не чувствовал. Теперь уже научился сидеть, руки восстановились процентов на 40, но кистевого захвата нет, особенно на левой. Силы в руках – процентов на 30. А ноги совсем не работают. Но я верю, что он восстановится», – уверен брат.

У Константина первая группа инвалидности. Он прошел три курса реабилитации в Ивановской больнице. Галина Анатольевна, сопровождавшая племянника на лечение, познакомилась с другими «спинальниками» и от них узнала, что Косте нужен тренажер «Имитрон» – он способствует восстановлению и развитию двигательных возможностей ног. «Он нужен, чтобы мышцы не атрофировались и чтобы спастика уменьшилась. Это самопроизвольное сокращение мышц, оно ему очень мешает. Те, кто занимается на таком тренажере, говорят, что спастика заметно уменьшилась, – объясняет Галина Анатольевна. – Все зависит от упорства и терпения. У Кости неполное повреждение, поэтому шанс есть».

Конструкция весом около 60 килограммов стоит около 100 000 рублей – вместе с доставкой транспортной компанией. В индивидуальную программу реабилитации инвалида этот тренажер не входит. Такая сумма совершенно неподъемна для простой сельской семьи, доход которой составляет две пенсии. «Дедова и Костина пенсии, и мое пособие по уходу за инвалидом – 1 440 рублей в месяц», – признается Галина Анатольевна. Сын помогает, но и этого не хватает, чтобы семья могла приобрести «Имитрон» самостоятельно. Поэтому обращаются за помощью. Всех, кто готов поддержать веру Кости и его семьи в выздоровление, просят поделиться любой посильной суммой. Сделать это можно переводом средств на карту Дмитрия Марковенко. Номер карты Сбербанка: 4276 8030 1342 6156 (Дмитрий Сергеевич М.), номер владельца карты: +7-965-677-95-55. Копии документов, подтверждающих диагноз Константина Пичиненко, а также описание тренажера имеются в редакции Амур.инфо.