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Власти о загрязнении реки в Свободненском районе: был разовый сбой

Власти о загрязнении реки в Свободненском районе: был разовый сбой
Фото: pixabay.com

Информацию о том, что в Свободненском районе оказалась загрязнена сточными водами река Большая Пера, прокомментировали в министерстве природных ресурсов Амурской области. Сообщается, что действительно имело место превышение ПДК, но сейчас все в норме.

20 декабря 2018 года в министерство обратилась природоохранная прокуратура на основании обращения ОНФ о том, что загрязнения реки Большая Пера превышают допустимые показатели.

Сотрудники министерства совместно с Росприроднадзором 21 декабря выехали на место, отобрали пробы. И в них действительно было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Сбросы связывают с деятельностью ООО «Сталкер», которое занимается обслуживанием очистных и канализационных сооружений от вахтового поселка. Ранее Амур.инфо сообщало, что река оказалась загрязнена при эксплуатации канализационных очистных сооружений возводящегося в Свободненском районе газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

В министерстве природных ресурсов региона отмечают, что все разрешительные документы на работу у ООО «Сталкер» в порядке. Сами очистные сооружения оснащены современным технологическим оборудованием, контроль сбросов предприятие проводит.

21 декабря 2018 года были проведены повторные замеры, затем пробы были взяты на исследование еще раз. Полученный вывод: все показатели соответствуют нормативам.

«Специалисты связывают такое единовременное превышение с разовым сбоем в работе предприятия. На такие случаи контрольные органы обязаны реагировать. Сейчас ситуация в норме», – говорят в министерстве природных ресурсов Амурской области.

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#природа #происшествия

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