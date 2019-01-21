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Виктор Черемисин: Благовещенск пользуется спросом

Виктор Черемисин: Благовещенск пользуется спросом
Фото: www.amur.info

Квадратный метр жилья в Благовещенске стоит 67,5 тысячи рублей. Это говорит о том, что город пользуется спросом. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказал бизнесмен, политолог Виктор Черемисин. Этот показатель, по его словам, подводит Благовещенск к десятке передовых городов России.

Рассуждая о сравнении амурской столицы с соседним городом Хэйхэ, Виктор Черемисин заявил: «Хэйхэ развивается по-другому. Не быстрее или медленнее, а по-другому. Да, Китай уделяет больше внимания своим приграничным городам, так как понимает, что они являются лицом страны. К сожалению, наше государство не воспринимает Благовещенск как лицо государства. Как областной центр Благовещенск получил некоторые преференции, но должен иметь и государственные преференции для улучшения "лица". Потому что это не лицо только региона, это лицо всей России».

Бизнесмен считает, что такие затяжки, какие существуют с проектом обустройства набережной Амура, недопустимы не только с финансовой точки зрения, но и с геополитической.

«В Китае тоже хватает своих проблем, – добавил Виктор Юрьевич. – Но они умеют не выпячивать их и не кичиться ими, а умеют радоваться своими успехами. И нам стоит поучиться этому».

Также политолог не считает отъезд молодежи проблемой города. «Молодежь не уезжает, она выезжает на время за образованием, для создания семьи, посмотреть на мир. Люди в последнее время стали гораздо мобильнее. Переезд – это не негативное явление. Люди уезжают за развитием, за опытом. И очень часто они возвращаются обратно. И, возвращаясь, они привозят с собой массу новых знаний, навыков», – пояснил Виктор Черемисин.

Он также добавил, что в Благовещенске хватает проблем: грязь, плохо организованные места для сбора мусора, нет мест для выгула собак. Инженерные системы не соответствуют тому состоянию, в котором они должны быть, а ливневки Черемисин считает бичом Благовещенска. Также, по его мнению, в амурской столице мало парковок на улицах – хотя по количеству машин на душу населения она занимает третье место в стране. Машины «съели» всё внутреннее пространство дворов, что привело к нехватке детских и спортивных площадок. В городе пыльно, много бродячих собак.

В качестве примера неблагоустроенного двора Виктор Черемисин назвал территорию за мэрией Благовещенска. «Удручающее зрелище, которое видно из окон администрации, – рассказал бизнесмен. – Я считаю, нужна муниципальная программа для обустройства дворов».

В Благовещенске, добавилполитолог, мало архитектурной эстетики в центре города. При этом здесь огромное количество старого деревянного фонда и старых пятиэтажек, у которых уже заканчивается срок годности.

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Черемисин-политолог! )))))

    А что это он заговорил о благоустройстве Благовещенска, про мэрию вспомнил, ни уж-то хочется вернуться?)))

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