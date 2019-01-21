Родные избитого в Благовещенске тындинца просят откликнуться очевидцев

В редакцию Амур.инфо обратились родные избитого в областном центре мужчины. По их словам, у Сергея из-за полученной травмы головы возникли проблемы с памятью. Его близких даже пришлось разыскивать через социальные сети. В случившемся разбирается полиция.

По словам близких Сергея, он из Тынды, но в последнее время снимал жилье в Благовещенске. О том, что с ним что-то случилось родные, которые живут в северной столице Приамурья, узнали из социальных сетей.

На странице в Инстаграме одного из местных пабликов появилось сообщение, что в приемном отделении АОКБ находится парень с проблемами с памятью, который помнит только, что он из Тынды. Кроме того, он предположил, что его фамилия Гаак – впоследствии информация подтвердилась.

Сестра Сергея, Валерия, сообщила, что вечером, 18 февраля, он с другом отправился в один из ночных клубов Благовещенска. На связь со своей девушкой он выходил в последний раз поздно ночью, после этого телефон его стал недоступен.

Впоследствии выяснилось, что уже около трех часов дня 19 февраля он зашел в кафе, расположенное на улице Ленина, 136, и избитому мужчине вызвали скорую. Что именно произошло с ним, теперь пытаются выяснить родные.

«Он сейчас едет домой. Пока не поговорю с ним лично, не могу ничего точно сказать. Но, когда говорила с ним по телефону, он разговаривал с трудом. Даже мое имя – Лера – с трудом мог произнести», – рассказала сестра Сергея.

В городской полиции Благовещенска рассказали, что сообщение о пострадавшем молодом человеке к ним поступало 19 февраля дважды. В первый раз около 11 часов дня позвонила продавец канцелярского магазина, в который зашел окровавленный мужчина.

Выехавшие на место полицейские нашли Сергея, когда тот шел в сторону набережной по улице Калинина. Он рассказал полные данные о себе, сказал, что упал, а когда приехала скорая помощь, от госпитализации и разбирательств со стороны полиции отказался. Второй раз сообщение правоохранителям о мужчине с травмой головы поступило уже из областной больницы около шести часов вечера.

В настоящее время полицейские разбираются в произошедшем, выясняют причины и обстоятельства.

Родные Сергея просят откликнуться всех, кто может пролить свет на случившееся с ним, особенно тех, кто располагает какими-то записями с камер наблюдения, если такие есть.

Всю информацию можно сообщить по телефонам: 8-914-581-39-71 (сестра Валерия), 8-914-567-50-71 (Галина, дальняя родственница).