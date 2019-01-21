Ученые обнаружили непорочно зачавшую рыбу

Ученые обнаружили в Шотландии непорочно зачавшую рыбу. Самку треихглой колюшки назвали Марией. Ученые полагают, что это новая ступень эволюции.

Рыбы способны размножаться разнообразными способами. Но трехиглые колюшки (изученный учеными вид) известны тем, что мечут икру, которую потом оплодотворяет самец. Британским ученым удалось обнаружить исключение из данного правила.

Самка колюшки смогла непорочно зачать и выносить десятки зародышей. Каким образом произошло оплодотворение, ученые не могут понять.

Подобные случаи уже были дважды выявлены учеными. Но предыдущие особи не смогли полноценно выносить икринки, которые оказывались нежизнеспособны. В результате сами рыбы тоже погибали.

Мария стала первым исключением, которая смогла не только выжить, но сохранить эмбрионы, которые были жизнеспособны.

Основной загадкой для ученых является непорочное зачатие колюшки. Ученые отвергли гермафродитизм и партеногенез. По мнению экспертов, оплодотворение могло случиться посредством воды, в которой находилась рыба. Ученые предполагают, что в организм колюшки могла попасть сперма самца, который пытался оплодотворить другую кладку икринок, сообщает «Версия.инфо».