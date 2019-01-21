Амурчанин высудил за ремонт в три раза больше, чем потратил

В управлении Роспотребнадзора Амурской области поделились случаями судебной практики. Благодаря обращению к специалистам ведомства амурчанам удалось не только вернуть деньги, потраченные на услугу или товар, но и оштрафовать предпринимателя.

Амурчанин заключил договор с предпринимателем, который обещал отремонтировать заказчику квартиру и лоджию. Цена договора составила 300 000 рублей. Подписывая соглашение, заказчик внес предоплату – половину суммы. Но исполнитель не уложился в срок, установленный договором. Тогда заказчик потребовал расторжения договоренностей и возврата средств, но ему отказали. Он обратился в суд. Управление Роспотребнадзора по Амурской области дало заключение по делу в целях защиты потребителя.

Суд, рассмотрев доводы сторон, вынес решение: взыскать с предпринимателя уплаченную истцом сумму – 150 000 рублей, неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору в размере 135 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя 147 500 рублей.

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Амурчанка купила в магазине телефон Sony за 19 990 рублей. В процессе эксплуатации выяснилось, что телефон работает плохо – теряется сигнал сети, искажается звук, теряется слышимость. Покупатель потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ей денежные средства, на что получила отказ. Она обратилась в суд с требованием расторжения договора, возврата ей уплаченных денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда. Заключение по делу дали специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области.

В ходе рассмотрения дела была назначена судебная товароведческая экспертиза, в ходе проведения которой выявились производственные дефекты телефона. Рассмотрев доводы сторон и представленные доказательства, суд вынес решение: договор купли-продажи расторгнуть, с ООО взыскать 19 990 рублей, а также неустойку в размере 3 000 рублей, компенсацию морального вреда – 500 рублей и 1 000 рублей штрафа за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке.

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В управление Роспотребнадзора по Амурской области обратилась женщина. Она взяла кредит в банке и подписала заявление, согласившись участвовать в программе страхования. Указанием Банка России от 20.11.2015 № 3854-У предусмотрено, что застрахованное лицо может отказаться от страховки в течение 14 календарных дней, а уплаченная страховая премия подлежит возврату.

В 14-дневный срок клиентка обратилась в отделение банка с заявлением о расторжении договора страхования и возврате страховой премии. Кроме этого, женщина направила в страховую организацию заявление о расторжении договора. Не дождавшись ответа, клиент банка узнала, что от программы страхования ее не отключили и страховую премию не вернули.

Суд поддержал позицию управления Роспотребнадзора, удовлетворив требования в пользу потребителя. С банка и страховой организации взыскана не только сумма уплаченной страховой премии, но и штраф, а также компенсация морального вреда – всего 104 744 рубляй.

В 2018 году специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области в судах дали 211 заключений по делу в целях защиты прав потребителей. Как и в предыдущие годы, большинство оспоренных потребителями действий хозяйствующих субъектов на потребительском рынке заканчивались вынесением решений в пользу потребителей. Сумма составила около 10 000 000 рублей, в том числе в качестве компенсации морального вреда – 929 500 рублей.