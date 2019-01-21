Опасности нет: спасатели покидают Бурейское водохранилище

С 21 февраля все силы и средства Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС выводятся с территории Бурейского водохранилища. Спасатели возвращаются в места постоянной дислокации.

Соответствующее решение принято на заседании КЧС Амурской области, в связи с созданием прорана в заторе на реке Бурее в Хабаровском крае, увеличением притока в Бурейское водохранилище, отсутствием угрозы выхода воды на лед.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, по информации специалистов, угрозы прохождения волны нет, ледяной покров по всему водохранилищу – без существенных изменений. Также была измерена толщина льда: она составила в среднем от 80 до 90 сантиметров, возле населенного пункта Талакан – 68 сантиметров.

На заседании КЧС первый заместитель председателя Александр Нестеренко рекомендовал главе Бурейского района в ближайшее время снять режим ЧС на территории; в связи с приближающейся весной – уточнить места несанкционированного выхода на лед, установить необходимые таблички, знаки, усилить работу патрульных групп.

За время нахождения спасателей в Бурейском районе было не допущено выхода на лед 800 человек и более 100 автомобилей. Спасатели находились в командировке больше месяца.