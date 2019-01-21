В Приамурье у 12 онкобольных детей с гепатитом не нашли нарушений функций печени

«Высокой биохимической активности и структурных изменений печени, вызванных данным вирусом, ни у одного из 12 детей не выявлено», – сказали в правительстве.

Также отметили, что 22 января получены заключения по дальнейшему лечению детей из ФБГУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций» ФМБА России (НИИДИ), куда их выписки направила амурская областная детская клиническая больница (АОДКБ) 19 декабря прошлого года. В рекомендациях указано, что срочного назначения противовирусных препаратов детям не показано.

«Министерством здравоохранения поддерживается постоянная связь с ведущими детскими инфекционистами по вопросам определения тактики лечения и наблюдения больных в НИИДИ, РАН и НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», – проинформировали в правительстве.

Ранее сообщалось, что при гематологическом отделении АОДКБ, согласно приказу министерства здравоохранения региона, создан кабинет для оказания медицинской помощи детям с вирусным гепатитом С. Специалисты этого кабинета будут проводить мероприятия по организации медпомощи всем детям с выявленным гепатитом С в АОДКБ.

В конце декабря 2018 года стало известно, что у детей в возрасте от одного года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, выявлен гепатит С. Ответ на вопрос, где и каким образом могли заразиться дети, должна дать проводимая в настоящее время экспертиза, так как дети выезжали на лечение и в другие медучреждения за пределы региона. Ситуация находится на контроле регионального правительства и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.