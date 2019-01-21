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В Приамурье у 12 онкобольных детей с гепатитом не нашли нарушений функций печени

В Приамурье у 12 онкобольных детей с гепатитом не нашли нарушений функций печени
Фото: Ayzdorov.ru

Ни у одного из 12 заразившихся гепатитом онкобольных детей в Амурской области не выявлено нарушений функций печени, сообщил в четверг, 21 февраля, ТАСС со ссылкой на региональное правительство. Заключения по дальнейшему лечению детей были получены еще в январе.

«Высокой биохимической активности и структурных изменений печени, вызванных данным вирусом, ни у одного из 12 детей не выявлено», – сказали в правительстве.

Также отметили, что 22 января получены заключения по дальнейшему лечению детей из ФБГУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций» ФМБА России (НИИДИ), куда их выписки направила амурская областная детская клиническая больница (АОДКБ) 19 декабря прошлого года. В рекомендациях указано, что срочного назначения противовирусных препаратов детям не показано.

«Министерством здравоохранения поддерживается постоянная связь с ведущими детскими инфекционистами по вопросам определения тактики лечения и наблюдения больных в НИИДИ, РАН и НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», – проинформировали в правительстве.

Ранее сообщалось, что при гематологическом отделении АОДКБ, согласно приказу министерства здравоохранения региона, создан кабинет для оказания медицинской помощи детям с вирусным гепатитом С. Специалисты этого кабинета будут проводить мероприятия по организации медпомощи всем детям с выявленным гепатитом С в АОДКБ.

В конце декабря 2018 года стало известно, что у детей в возрасте от одного года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, выявлен гепатит С. Ответ на вопрос, где и каким образом могли заразиться дети, должна дать проводимая в настоящее время экспертиза, так как дети выезжали на лечение и в другие медучреждения за пределы региона. Ситуация находится на контроле регионального правительства и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

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#дети #здоровье

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25 марта 2015, 17:17
Комментарии
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  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    1 час назад

    Сто миллионов не дадут?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Алло, специалист из ЛДПР, Ваша рецензия ожидается?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    30 минут назад

    Нам было отказано в противовирусном лечении..Комиссионно отказали.Вчера вернулись из НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева...Сдавали там все анализы по новой. Гематолог говорит что назначения противовирусных препаратов нашему ребенку нужно. Написал рекомендацию. Говорит я их (наших докторов) заставить не могу. Могу только рекомендовать...Кто прав?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    sadam_1974

    Алло, специалист из ЛДПР, Ваша рецензия ожидается?



    ??? Это отменяет ДИАГНОЗ и ФАКТ наличия инфекции? Детей 63, или уже всех скоропостижно выписали?

    Сегодня слышал фееричный комментарий Министра Здравоохранения, но к СОЖАЛЕНИЮ не успел задать вопрос о связи между НАЛИЧИЕМ возможности приватизации жилья главарём больницы и КАЧЕСТВОМ лечения.

  • android

    android
    8 минут назад

    Сергей Труш заканчивайте проявлять политическую активность основываясь на данной проблемме. Есть много других точек приложения. Говорить - не мешки ворочить.

  • Горлов

    Горлов
    14 секунд назад

    У минздрава постоянные нестыковки между их радужными рапортажами и тем, что есть на самом деле.

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