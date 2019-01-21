Британка хочет сделать сумку из собственной ноги

55-летняя жительница Великобритании разместила объявление о поиске дизайнера для создания сумочки из собственной кожи. В ближайшее время женщине ампутируют одну ногу, и из этого она хочет создать аксессуар.

Джоан из Манчестера, страдающая облитерирующим эндартеритом, заявила, что ей противна мысль об утилизации ее ноги после ампутации, поэтому она хотела бы распорядиться судьбой своей конечности самостоятельно. Женщина дала объявление о поиске портного, за изготовление необычного аксессуара британка выделила 3000 фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей).

«Я понимаю, что это звучит немного странно и мерзко, кто-то даже может подумать, что я сошла с ума. Но это моя нога, и я не могу допустить, чтобы ее оставили где-то гнить. Это часть меня, и я хочу ее сохранить», – написала она в комментарии к заказу.

Администраторы сайта, где британка разместила заказ, призвали портных серьезно отнестись к просьбе женщины. По словам представителей ресурса, аргументация Джоан является «разумной и очень личной»; администрация сайта также заявила, что жительница Манчестера решила обзавестись необычным аксессуаром после того, как увидела новость о заказе женщиной платья из волос покойной матери, сообщает «Комсомольская правда».

«Я знаю, что это гадко, но люди хранят пуповины своих детей и выставляют на обозрение прах родственников. Так что, если подумать, мое желание не такое уж странное», – добавила Джоан.