В Амурской области по-прежнему тепло: прогноз погоды на 22 февраля

Фото: Амур.инфо

22 февраля в Амурской области ночью переменная облачность, днем небольшая облачность. Местами пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 5, местами – до 8-13 метров в секунду.

Температура ночью по западным районам составит 17...22, местами 10...15 градусов мороза, по востоку будет 22...27, местами – 12...17 ниже нуля. Днем по северу термометры покажут минус 4 ... плюс 1, по югу – до 2 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске ночью переменно облачно, без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду. На термометрах будет 9...11 градусов ниже нуля. Днем малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.