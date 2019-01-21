Закон об электронных трудовых книжках должны принять к июлю

К июлю 2019 года в России должны принять закон об электронных трудовых книжках. Такое требование содержится в паспорте национального проекта «Цифровая экономика», опубликованного на сайте правительства РФ.

Документ был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Общественное обсуждение поправок в Трудовой кодекс о введении электронных трудовых книжек началось по инициативе Минтруда 29 октября 2018 года. Предполагается, что с 1 января 2020 года работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд в режиме онлайн.

Также предполагается, что с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Электронная трудовая книжка должна включать сведения о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора).

На реализацию закона предполагается потратить 1,7 миллиарда рублей, сообщает Ren.TV.