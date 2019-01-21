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21февраля
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сегодня, 15:40 2

Двое благовещенцев похитили грузовик автошин

Двое благовещенцев похитили грузовик автошин
Фото: pixabay.com

В Благовещенске суд вынес приговор двум жителям областного центра. Мужчины были признаны виновными в хищении автомобильных шин.

Горожане похитили шины с территории базы, расположенной на улице Чайковского в Благовещенске. Их добычей стали 54 шины, которые злоумышленники увезли на грузовике. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, в результате был причинен материальный ущерб на общую сумму 415 800 рублей, то есть в крупном размере.

Отмечается, что ущерб похитители возместили полностью. Обоих мужчин приговорили к условному сроку лишения свободы на 2 года, с испытательным сроком.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Изнуренков

    Изнуренков
    24 минуты назад

    Похоже эти двое тоже кандидаты в депутаты от ЛДПР

  • Aston

    Aston
    6 минут назад

    че, шины были похишенны тоже у проворовашегося работника администрации?

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