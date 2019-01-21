Двое благовещенцев похитили грузовик автошин

В Благовещенске суд вынес приговор двум жителям областного центра. Мужчины были признаны виновными в хищении автомобильных шин.

Горожане похитили шины с территории базы, расположенной на улице Чайковского в Благовещенске. Их добычей стали 54 шины, которые злоумышленники увезли на грузовике. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, в результате был причинен материальный ущерб на общую сумму 415 800 рублей, то есть в крупном размере.

Отмечается, что ущерб похитители возместили полностью. Обоих мужчин приговорили к условному сроку лишения свободы на 2 года, с испытательным сроком.