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сегодня, 15:32 2

В Приамурье прокурор распорядился навести порядок в столовой колонии

В Приамурье прокурор распорядился навести порядок в столовой колонии
Фото: fsin.su

В Амурской области администрация исправительного учреждения устранила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Меры были приняты по требованию прокурора.

В январе 2019 года Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в исправительной колонии № 8.

Проверка показала, что администрация исправительного учреждения не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации работы столовой исправительного учреждения. При обходе помещений пищеблока выявлены нарушения санитарных правил: использование для мытья посуды ненадлежащих материалов, нахождение работников в помещениях столовой без специальной одежды, ненадлежащее санитарное состояние помещений; использование разделочного инвентаря без маркировок, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в моечном помещении столовой и иные нарушения.

В связи с выявленными нарушениями амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в отношении руководства колонии возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Требования прокурора удовлетворены, постановлением главного государственного санитарного врача Амурской области ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области признано виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения. Назначено наказание – штраф в размере 30 тысяч рублей. Одновременно прокурор внес начальнику исправительного учреждения представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    28 минут назад

    они всем такое пишут-и детским садикам тоже

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    26 минут назад

    Восьмерку прокуратура уже лет 20 за это штрафует..Лет 15 Москва обещает выделить деньги на постройку столовой (здание где находится сейчас столовая ей категорически не подходит) несколько раз даже деньги выделяли..Но их кто то с.....прямо в Главке))))

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