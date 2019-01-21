В Приамурье прокурор распорядился навести порядок в столовой колонии

В Амурской области администрация исправительного учреждения устранила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Меры были приняты по требованию прокурора.

В январе 2019 года Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в исправительной колонии № 8.

Проверка показала, что администрация исправительного учреждения не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации работы столовой исправительного учреждения. При обходе помещений пищеблока выявлены нарушения санитарных правил: использование для мытья посуды ненадлежащих материалов, нахождение работников в помещениях столовой без специальной одежды, ненадлежащее санитарное состояние помещений; использование разделочного инвентаря без маркировок, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в моечном помещении столовой и иные нарушения.

В связи с выявленными нарушениями амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в отношении руководства колонии возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Требования прокурора удовлетворены, постановлением главного государственного санитарного врача Амурской области ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области признано виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения. Назначено наказание – штраф в размере 30 тысяч рублей. Одновременно прокурор внес начальнику исправительного учреждения представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, сообщает прокуратура Амурской области.