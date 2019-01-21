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21февраля
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сегодня, 15:18 0

Шесть миллионов рублей получит Шимановск на модернизацию ЖКХ

Шесть миллионов рублей получит Шимановск на модернизацию ЖКХ
Фото: pixabay.com

Более шести миллионов рублей выделят Шимановску из бюджета Амурской области на модернизацию сферы ЖКХ. Об этом на очередной прямой линии рассказал мэр города Павел Березовский.

21 февраля в мэрии Шимановска прошла ежемесячная телефонная прямая линия с главой администрации. В ходе мероприятия Павел Викторович ответил более чем на 12 вопросов. Один из них касался ситуации с замерзанием участка водопровода, ведущего к домам по улице Первомайской.

«Действительно, в начале месяца произошла аварийная ситуация, когда без согласования с муниципалитетом службы РЖД произвели заправку пожарных поездов, разбалансировав настройки на этом участке водопровода. В связи с этим был снижен напор воды в домах на улице Первомайской. Силами МУП "Родник" авария была устранена в течение 10 суток.

Оперативно собрав документы, мы обратились в министерство ЖКХ. Я лично выезжал на встречу с министром Сергеем Николаевичем Гордеевым, в результате чего было принято решение о выделении в этом году областью более шести миллионов рублей на модернизацию ЖКХ Шимановску. Часть этих средств пойдет на замену данного участка водопровода с увеличением диаметра труб, а значит, его пропускной способности. Фактически сегодня для утверждения средств осталось дождаться подписи губернатора», – цитирует Березовского пресс-служба администрации Шимановска.

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#ЖКХ #финансы #Шимановск

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