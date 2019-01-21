Шесть миллионов рублей получит Шимановск на модернизацию ЖКХ
Более шести миллионов рублей выделят Шимановску из бюджета Амурской области на модернизацию сферы ЖКХ. Об этом на очередной прямой линии рассказал мэр города Павел Березовский.
21 февраля в мэрии Шимановска прошла ежемесячная телефонная прямая линия с главой администрации. В ходе мероприятия Павел Викторович ответил более чем на 12 вопросов. Один из них касался ситуации с замерзанием участка водопровода, ведущего к домам по улице Первомайской.
«Действительно, в начале месяца произошла аварийная ситуация, когда без согласования с муниципалитетом службы РЖД произвели заправку пожарных поездов, разбалансировав настройки на этом участке водопровода. В связи с этим был снижен напор воды в домах на улице Первомайской. Силами МУП "Родник" авария была устранена в течение 10 суток.
Оперативно собрав документы, мы обратились в министерство ЖКХ. Я лично выезжал на встречу с министром Сергеем Николаевичем Гордеевым, в результате чего было принято решение о выделении в этом году областью более шести миллионов рублей на модернизацию ЖКХ Шимановску. Часть этих средств пойдет на замену данного участка водопровода с увеличением диаметра труб, а значит, его пропускной способности. Фактически сегодня для утверждения средств осталось дождаться подписи губернатора», – цитирует Березовского пресс-служба администрации Шимановска.
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