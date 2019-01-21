ГПЗ в Свободненском районе обвинили в загрязнении реки сточными водами

При эксплуатации канализационных очистных сооружений, возводящегося в Свободненском районе газоперерабатывающего завода (ГПЗ), оказалась загрязнена река Большая Пера. Нарушение выявило министерство природных ресурсов Амурской области.

Ведомственная проверка проведена после обращения регионального отделения Общероссийского народного фронта. Сообщается, что в декабре 2018 года к экспертам ОНФ обратился бывший житель села Юхта Свободненского района, который рассказал о проблеме загрязнения Большой Перы из-за строительства ГПЗ.

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру Амурской области. Также к рассмотрению жалобы подключилось региональное министерство природных ресурсов. В ходе проверки специалисты осмотрели территорию площадки временных зданий и сооружений вахтового поселка и зафиксировали сброс сточных вод из трубопровода, ведущего от канализационных очистных сооружений в реку Большая Пера.

«Во время рейдового мероприятия с участием представителей областного управления Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Амурской области произведен отбор проб сточных вод. По результатам исследования обнаружено превышение предельно допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения, в том числе нефтепродуктов в 4,4 раза, ионов аммония – в 157 раз, фосфат-ионов – в 80 раз, фенолов летучих – в 120 раз», – сообщил эксперт ОНФ Юрий Гафаров.

Выяснилось, что эксплуатацию канализационных очистных сооружений на территории поселка вахтовиков осуществляет общество с ограниченной ответственностью, которое не выполнило условия выданного ему разрешения на использование данного водного объекта или его части.

Как следствие, качество воды в реке в месте сброса сточных вод теперь не отвечает требованиям рыбохозяйственных нормативов для водотоков высшей категории рыбохозяйственного значения и превышает естественный природный фон.

Таким образом, в действиях организации специалисты усмотрели признаки административного нарушения. В связи с этим в отношении виновного юридического лица будет возбуждено административное дело. Также будет произведен расчет размера вреда, причиненного реке.